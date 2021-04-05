新冠肺炎｜昨日無源頭不明　專家：兩周共10宗源頭不明傳播鏈未斷

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-05 09:50

本港昨日（4日）只有輸入個案無本地個案，呼吸系統科專科醫生梁子超在港台節目《千禧年代》指出，連續兩周每周源頭不明個案都有5宗，反映疫情持續橫行，社區繼續有隱性傳播鏈；他又相信兩三日後才開始出現復活節長假的傳播個案，促請政府假期後要加強檢測，盡快找出確診者，「唔好一代傳一代，就控制到可能出現嘅反彈」。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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本港昨日本地零確診，是否反映疫情受控？梁子超認為言之尚早，提到3月22日至28日及3月29日至4月4日，兩周每周各有5宗源頭不明確診，代表疫情橫行，社區仍然有傳播鏈。他估計兩三日後才會發現於復活節感染，而潛伏期較短的確診患者。

政府放寬部分措施 憂有錯誤訊息

梁子超形容，市民有抗疫疲勞、政府又放寬部分措施，「唔多唔少有錯誤訊息，以為疫情控制下來」，要求政府加強檢測、增加派發及收集樣本瓶數目，早發現個案。他提到重開泳池，現時無證據顯示新冠病毒在水中傳播，而泳客對戴口罩的服從性比較低，其他地區都有沙灘爆發情況，當市民確診時極有可能感染家人，延續傳播鏈。

梁子超估計，兩三日復活節感染患者才陸續浮現。（資料圖片）

籲政府考慮暫停外傭來港

至於輸入個案方面，梁子超表示輸入個案佔近日確診者8成，當中更有不少帶有變種病毒，形容就算「城牆牢不可破，咁多人攻入嚟都會突破到」，呼籲政府重新考慮，能否暫停外傭來港，或者增加接種疫苗的附加措施，否則一旦有變種病毒流入香港，社會的付出就付諸東流，經濟民生的代價更沉重。他強調疫苗只是輔助措施，最重要都是當地的疫情。

日前一名患有血癌的外籍男原先預約復必泰疫苗，但去錯接種中心，惟職員又容許他入場，結果注射了科興疫苗。梁子超相信，改善有關程序後可以避免，只要該男子沒有不適、敏感，可以繼續打第二針科興，14日後可檢驗其抗體水平，3個月後考慮再接種其他款式的疫苗作補充劑。