新冠肺炎・4.4｜增7宗確診全部海外輸入　隔三周再度本地零確診

撰文： 朱海棋 孔繁栩 勞敏儀 王潔恩 陳淑霞 黃穎津 黃偉倫 歐陽德浩 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-04 23:35

本港新冠肺炎疫情緩和，今日（4月4日）新增7宗確診個案，全部是輸入病例，本港累計個案達11,509宗。 今日清明節，亦是復活節長假的第三日，當局呼籲市民保持社交距離，勿掉以輕心。

【23:00】政府公布，截至今日零時零分，過去24小時共有4宗接種疫苗後不適送院個案，全部人士經治療後已經出院。其中，一名62歲男子昨日接種第二劑科興疫苗後，出現高血壓和口齒不清加劇。他於上午 10 時 06 分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

新冠疫苗｜累計近48萬人接種第一劑 4人打科興後不適送院

政府又指，截至今日下午八時的過去24小時，政府已為市民接種共約556,100劑新冠疫苗，當中約478,900名市民已接種第一劑疫苗，包括約327,500名接種科興疫苗，約151,400名接種復必泰疫苗。約77,200名市民已接種第二劑疫苗，包括約76,600名接種科興疫苗，約600名接種復必泰疫苗。

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

【19:40】《南華早報》報道，一名患血癌外籍男子本來預約接種復必泰疫苗，但去錯地方到了只提供科興疫苗的九龍灣接種中心，但場地人員照安排他打科興疫苗。他其後收到政府短通知未按預約時間接種復必泰疫苗後始知出錯。

公務員事務局發聲明致歉並承認事件屬實，並承認接待處人士未能識別，使「一名人士及其陪同人士進入九龍灣體育館社區疫苗接種中心」。當局對事件「表示抱歉」，並會與接種者進一步跟進接種第二劑科興疫苗。 當局又指，為免同類事件發生，已提醒接待區的工作人員需查核接種人士的日期、疫苗名稱和中心的地點。有關預約確定和預約提示的電話短訊亦已修訂，加入了有關的疫苗名稱的資料，以方便接種人士和工作人員查核。

新冠疫苗｜外籍血癌漢預約復必泰去錯中心打錯科興 政府致歉

【19:35】食環署表示，於過去兩天（4月2日至4月3日）在各區加強巡查，巡查了894間餐飲處所及145間其他處所；並與警方在中西區、東區、油尖區、西貢區及屯門採取聯合行動，巡查了92間餐飲處所。

食環署共向10名涉嫌違反《規例》的規定的餐飲業務負責人展開檢控程序（當中3宗涉及未有確保顧客在進入處所前掃描「安心出行」場所二維碼，或登記其姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間，其餘則涉及餐桌之間的距離或分隔、佩戴口罩及未有安排所有員工每14天進行一次病毒檢測）。有關餐飲處所因為未有採取相關的規定或限制，須於執法人員發現後的翌日起採取減低傳播風險的相應措施，即在下午六時正至翌日上午四時五十九分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並須安排不多於二人同坐一桌，為期三天（兩宗）、七天（兩宗）及十四天（六宗）。

安心出行｜食環署巡查發現3餐廳違規 未確保顧客嘟app或登記資料

【17:30】醫管局公布，截至今日上午九時，過去24小時共有六名確診病人出院，至今共有11 139名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用651間負壓病房，合共1 197張負壓病床，現時共有127名確診病人分別於21間公立醫院及臨時醫院留醫，其中九人情況危殆，三人情況嚴重，其餘115人情況穩定。

【16:50】將軍澳華人永遠墳場有不少孝子賢孫上山祭祖，在四人限聚令下，仍有大家族一同到場，不但未見有分批相隔，甚至有市民即場除下口罩食燒肉。有長者指，口罩令下上山相當辛苦，自己亦要與他人保持距離，並不方便；亦有人指雖然已習慣戴口罩外出，但仍希望可以盡快放寬各種限制措施。

清明節多人上山祭祖 有人即場除口罩食燒肉 長者呻戴口罩辛苦

【16:33】衞生署表示，於4月2日上午，接獲醫院管理局呈報一宗曾經接種過新冠疫苗的死亡個案。

死者為一名62歲男士，於4月1日在普通科門診診斷他患有高血壓。他於4月2日早上在街上被發現呼吸困難，救護員到場時發現他心臟驟停，送往博愛醫院急症室搶救無效後證實死亡。根據資料，該男士曾於去世前25日（即3月8日）在天暉路體育館社區疫苗接種中心接種科興新冠疫苗。他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

新冠疫苗｜62歲高血壓男子上周五離世 25日前曾接種科興疫苗

衞生署接獲呈報後已即時聯絡醫管局，正就該宗事件獲取更多資料，以進行調查及評估，並會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

【16:30】香港持牌酒吧會所聯會，娛樂及飲食協會、卡拉OK同業協會及麻雀館業界代表，今（4日）於政府總部門外紮營，展開4天3夜的絕食行動，控訴港府「大細超」，容許各行各業於復活節的黃金檔期相繼復業，惟酒吧、卡拉OK等仍然「冰封」，「沙灘排晒隊、海洋公園爆滿，點解唯獨係我哋面對痛苦，無了期等待？」

酒吧、雀館復業無期 代表宣布絕食：沙灘逼爆 點解我哋獨自痛苦

【16:10】政府宣布，經檢視使用情況及市民對新冠病毒檢測服務的需求後，政府決定延長將軍澳新都城中心二期商場流動採樣站的服務日期至明日（4月5日）。

▼4月3日復活節長假第二天 市民逼爆長洲▼

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屯門曾咀龕場啟用後首個清明節 限聚令下市民分批拜祭

【15:03】今日（4日）是曾咀靈灰安置所啟用後首個清明節。記者早上到場視察，現場有分上香區及化寶區，有工作人員定時清理祭品，上香人流不多。有市民一行8人前來拜祭先人，於4人限聚令下分兩批人上香。也有市民認為曾咀靈灰安置所環境清幽，且交通安排亦相當順暢。

新冠肺炎｜今錄7宗輸入個案 5人有變種病毒 隔一周再無本地確診

【14:23】衞生署衞生防護中心公布，截至4月4日零時零分，中心正調查7宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計11 509宗（包括11 508宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案全部為輸入個案。

【12:48】消息稱，今日新增7宗輸入個案，無本地確診個案，是3月28日以來再現本地零確診。

新冠疫苗｜累計47.5已接種第一針 一中年漢打科興後短暫失去知覺

新冠疫苗接種計劃開展至今已逾一個月，政府周六（3日）公布已有47.5萬名市民接種第一劑疫苗，當中32.3萬人接種科興疫苗，只有6.8萬人已接種第二劑。被煞停接種的復必泰疫苗則會在下周一（5日）恢復接種。周五（2日）再有一名43歲男子接種科興疫苗後感到暈眩及短暫失去知覺，他送院後情況穩定，但他未有遵從醫生勸告，自行出院。

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