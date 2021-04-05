K11 Musea名潮食館稱機電署證通風合格　政府反駁：無派員參與

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-05 12:12

名潮食館群組造成57人感染，該餐廳早前公開表示，機電工程署早前委派的人員搜集數據，證明餐廳符合標準。政府事隔四日後反駁，無任何一個政府部門有參與餐廳提到的研究，又指出食肆座位跟廚房的空氣流通要分開計算，才符合法例要求，無證據顯示港大微生物學系講座教授袁國勇等專家的調查有漏洞。

名潮食館3月31日舉辦「還我真相」記者會，羅列三大爭議點，政府今日（5日）凌晨逐點反駁：

1.名潮：機電工程署委派合資格的專家小組做的測試 ，檢視及搜集在期內有關通風系統及相關數據，證明名潮食館的鮮風系統符合標準。

政府：澄清沒有任何一個部門（包括機電工程署）曾獲有關食肆委聘進行任何研究。

2.名潮：袁國勇視察時餐館已停業，部分位置及廚房的抽風並未開啟，或影響結果。

政府：將食肆座位間與廚房的空氣流通一起計算是不正確，因法例要求座位間與廚房須為兩個個別的通風系統，而食物業牌照的申請指引也明確地交代這點。事實上，有關食肆廚房的實際通風系統是接駁到K11 Musea的中央系統，與其座位間的通風系統是完全獨立的。

3.名潮：餐廳下層每小時的換氣次數達到2.9至5次，上層的換氣次數更達12至18次，符合牌照要求每小時鮮風量達17立方米的標準。

政府：跨專業團隊的結論指出，餐廳爆發很可能跟下層堂食部分地方的每小時換氣量偏低（1.2及2.1）有關，雖然其他兩個部分的每小時換氣量為6.1及6.4，令鄰近茶水間出現接觸傳染的機會高

政府重申，參與K11 Musea調查的專家已全面考慮所有可得到的證據，並基於科學證據及專業知識履行責任及作出判斷，現時可掌握的資料並未有顯示調查過程出現任何漏洞，在食肆施行每小時換氣量或以空氣淨化設備作為替代的要求是建基於現有的科學理據、海外的指引及相關學科專家的共識。