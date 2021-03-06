K11 MUSEA名潮食館鮮風量不足　食環年巡20萬次食肆　無發現違規

撰文： 梁祖饒 何進康 最後更新日期： 2021-03-06 16:21

尖沙咀K11 MUSEA今日重開，早前爆發50人群組感染的「名潮食館」被終止租約，政府專家顧問袁國勇指，鮮風量僅達申請牌照要求的三分一。 食環署每年均到持牌食肆定期巡查，食肆按規定每年亦須呈交承建商檢測通風系統證明。惟署方在去年2月至今年1月期間，到食肆巡查超過20.7萬次，沒發現任何違反規定個案。 食環署表示在2月曾到名潮食館巡查，無發現有任何更改或增添，惟未有回應巡查時以什麼方式檢測食肆通風系統，還是僅依靠承建商遞交檢測證明核實。有空氣質素顧問黃勁松表示，科技上沒有儀器可直接測試出室內換氣量，需一番運算才能獲得答案，每次測試動輒可花費近萬元。

▼K11 MUSEA重開▼

尖沙咀K11 MUSEA名潮食館因鮮風量未達要求，疑因此爆發大規模感染，曝露食環署食肆發牌監察制度或存缺失。

政府抗疫專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇在周一（1日）到商場視察，他指出名潮食館地下樓層的送風量，只及設計要求的三分一，極大機會引致食肆內出現「短距離空氣傳播」，病毒感染大部份顧客及員工。

K11 Musea名潮食館群組爆發。（資料圖片 / 余俊亮攝）

食肆取牌照 須向供應商索「通風系統證明書」

根據現時條例，食肆每人均獲供應量不得少於每小時17 立方米的室外空氣。故此，食肆申請牌照時，負責人就通風系統，須向供應商索取一份「通風系統證明書」，申請人如符合所有發牌條件，署方會經實地視察確認，便會簽發牌照。

每年須交通風檢查證明 食環拒公開承建商

牌照發出後，食環署會定期巡查食肆，確保符合要求；食肆亦每年亦須聘請註冊專門承建商（通風系統工程類別）作檢查，並向署方呈交承建商簽發的檢查證明。

食環署回覆《香港01》，署方在去年7月及今年2月兩次到名潮食館核對批准圖則，並無發現有任何更改或增添，並表示現時該食肆已停業，惟未有回覆簽發檢查該食肆證明的承建商名稱，記者正再追問承建商名稱。若持牌人或擁有人違反規定，最高可被罰款10,000元及監禁3個月。

食環年巡逾20萬次 無發現違規個案

另外，食環署去年2月至今年1月期間，到持牌食肆巡查超過20.7萬次，但沒有發現任何違反規定個案，但未有回覆當署方人員到場後，如何檢測及核實通風系統是否合符規格，亦無回覆是否只依靠由承建商檢測證明作核實。

室內換氣量測試繁複 測試花費可近萬元

室內空氣質素顧問黃勁松指出，科技上沒有儀器可直接測試出室內換氣量，而是要透過測試二氧化碳、氧氣等含量，再經計算才可得出換氣量。他表示，相關測試並不簡單，動用不少人力物力，以市價計算，每次測試動輒花費「一萬幾千元」。

香港工程師學會會長源柏樑亦表示，室內換氣量的測試不簡單，若靠食環署職員巡查監察，並不實際。他建議，可將相關測試「交返畀市場」，訂立機制由第三方合規機構負責檢測，一方面可有效監察食肆，另一方面減輕食環巡查的壓力。