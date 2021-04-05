復必泰｜中年漢稱改約今打第二劑　到場被指無記錄 斥政府混亂

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-05 13:52

上月初開展接種計劃的復必泰疫苗，上月24日因疫苗瑕疵問題暫停接種，事隔12日後，疫苗今（5日）恢復接種，錯過打第二針的市民獲分流到灣仔伊利沙伯體育館或何文田的新接種中心補打針。 在何文田體育館的接種中心，今早人流不多，早上無人排隊，門外甚為冷清，市民內進登記後不消半小時便獲完全注射離開，不少人均表示安排大致暢順。惟有中年漢聲稱早前曾致電當局提早在今日接種，惟抵埗後職員卻指無相關記錄，認為當局安排混亂，亦對政府未有及早應該疫苗問題感到失望，直斥當局「不負責任」。

有中年漢聲稱早前曾致電當局提早在今日接種，惟抵埗後職員卻指無相關記錄，直斥當局安排混亂、「不負責任」。（林穎嫺攝）

市民質疑政府未有檢查疫苗質素

有不願具名的男士今早到何文田體育館欲接種復必泰疫苗卻被拒諸門外，他表示自己上月初已接種首批復必泰疫苗，惟因部分疫苗部份批次出現問題，未能如期在第21日接種第二劑。他直斥當局在疫苗抵港後未有檢查質量是「不負責任」，「你屋企買嘢都會返嚟睇睇啲嘢啦」，當局發現疫苗有問題後亦無即時向眾交代，有隱瞞事實之嫌，事後亦無及時補救，拖累須接撞第二劑疫苗的市民。

不滿重發接種日期 稱曾致電當局獲安排4月5日接種

他續指，自己是首批接種復必泰疫苗的市民，卻未獲安排可於恢復接種後馬上補打第二針，僅獲安排在4月10日到九龍塘的接種中心打針，認為政府安排失當，只為自己行政方便而罔顧市民福祉。

他稱早前已致電到當局要求把打針日期提前，當局遂安排他改到今早在何文田體育館接種第二劑，惟到場後職員卻指沒有相關記錄，拒絕為他接種，他直斥當局行政極度混亂，「政府唔係咁做嘢架嘛？」質疑當局不可能沒有安排後備疫苗為市民注射。他投訴後一度在體育館外徘徊，希望當局能有個交代。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

梁先生指，並不擔心疫苗出現問題，「相比之下BioNTech應該係比較好嘅一種」「都冇得擔心嘅，都打咗咁耐」。（林穎嫺攝）

於衞生署工作市民有感與病毒距離近 遂接種防疫

不過，亦有不少市民滿意政府今次的安排。在衞生署任職後勤人的梁先生指，上月底復必泰疫苗接種被緊急煞停後，他並不擔心疫苗出現問題，「相比之下BioNTech應該係比較好嘅一種」「都冇得擔心嘅，都打咗咁耐」，自己除了針口有點腫脹外，並無其他不適，復打後亦隨即按政府的安排接種第二劑，「打咗第一針，你唔打咪仲衰」，又指自己於衞生署工作，與病毒距離較近，有必要接種疫苗防疫。他表示政府已迅速安排市民在復活節假期讓市民打針，方便打工仔，而今早接種流程亦相當暢順，不用排隊。

黃先生亦指，政府的安排不俗，雖然要由九龍塘轉至何文田打針，但地點均靠近地鐵站，非常方便。（林穎嫺攝）

同樣在今早接種疫苗的黃先生亦指，政府的安排不俗，雖然要由九龍塘轉至何文田打針，但地點均靠近地鐵站，「冇問題吖，都嚟到啊」。對於復必泰曾有批次出現問題，他仍對疫苗有信心，「咁我都冇事，自己有感覺吖嘛」，又指對美國貨很信心，而當局亦有跟進調查事故，並非撒手不管，「咁佢一路調查緊，唔係唔做嘢啊」。

有長者提早到接種中心「探路」

早上亦有並非預約今日打針的老翁到現場視察環境，宋伯伯表示自己獲安排兩日後來接種第二劑，惟打針時間在早上8時半，自己未曾來過何文田，擔心會迷路遲到，便事先來探路。他續指，對政府安排的疫苗有信心，不擔心會出事。