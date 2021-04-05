新冠疫苗｜復必泰重新開打　袁國勇：港大隨機測試250劑無受污染

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-05 13:41

早前因瓶蓋出問題而剎停接種的復必泰疫苗，今日（5日）開始重啟接種計劃。港大微生物學系講座教授袁國勇今日接種第二劑疫苗後見記者，呼籲市民及早接種疫苗，表示早前復必泰疫苗曾漏氣，但港大隨機測試了250劑，並無發現有細菌和真菌，相信疫苗安全。 他又指，隱形傳播鏈未斷，復活節後或再現個案，甚至有爆發。他指出社交距離措施若放鬆就會出現反彈，香港須連續28日零個案才安全，認為香港完全可以清到零個案，指政府需要與業界溝通，市民亦要「諗清楚究竟想點」。

港大微生物學系講座教授袁國勇今日接種第二劑疫苗後見記者。（鄭子峰攝）

袁國勇指，早前政府提供50樽共計250劑復必泰疫苗邀請瑪麗醫院做隨機檢查，透過染色方法未發現細菌及真菌，疫苗相信未有被污染。他又指，衞生署衞生防護中心的實驗室亦對250劑量的疫苗進行內毒素測試，結果也未發現有問題。他指疫苗很安全，市民應趁有30萬劑來港盡快接種。

他又指，本港疫情間中都有個案再出現，且隱形傳播鏈未斷，認為復活節假期後會有個案再現，甚至出現爆發。群體免疫若能達到70%到80%才可以外遊或公幹，否則拖到年尾都有可能。

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至於早前有個案接種疫苗後死亡，袁國勇指接種疫苗死亡機會好微，且原本本港每日都有7至9人因為急性心臟病發或中風而死亡。他提及美國3億人口，有55萬人離世，多數都是長期病患，惹到病毒後會加快他們死亡。他指如果港人無廣泛接種疫苗，又全面放寬防疫措施，香港會像美國一樣有超過1.35萬人死亡，「一係打疫苗一係永遠唔放鬆措施，希望大家懂得去做聰明的選擇。最緊要打咗呢個疫苗先。」

至於是否可以放寬接種疫苗指16歲以上，他則表示相信當局正考慮擴大接種疫苗的群組，可能很快將打針年齡門檻降至16歲，惟需要問公務員事務局局長聶德權。