新冠疫苗｜外籍血癌漢預約復必泰去錯中心打錯科興　政府致歉

撰文： 陳嘉慧 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-04 20:10

新冠疫苗接種計劃開展至今逾月，有接種中心疑出現嚴重「漏洞」。今日（4日）有傳媒報道指，由中卓醫務營運的九龍灣體育館社區接種中心，疑在未確認接種者身份的情況下，錯誤為一名原本預約打復必泰的外籍血癌患者，接種科興疫苗。 公務員事務局回覆確認事件，並為事件致歉，會與接種者進一步跟進接種第二劑科興疫苗。局方承認，縱然相關的接種中心名字不同，但接待處人士未能識別，使一名人士及其陪同人士進入九龍灣體育館社區疫苗接種中心。 中卓醫務回覆《香港01》查詢時表示，預約事宜均由公務員事務局處理，中卓作為營運機構，只負責在疫苗接種過程中提供臨床服務。

55歲外籍血癌患者遵醫囑預約復必泰 打錯科興疫苗

《南華早報》今日報道指，一名55歲的外籍血癌患者諮詢醫生後，原本預約於3月18日在觀塘曉光街體育館社區接種中心，接種復必泰疫苗，但接種當日他錯誤到了提供科興疫苗的九龍灣體育館社區接種中心。

該外籍男子稱，當日場內工作人員未有檢查預約紀錄，亦沒有人告知他去錯中心，或提醒他即將接種「錯誤的」疫苗。他形容自己在不知情下，接種了第一劑科興疫苗，直至收到政府短訊，指他未按預約如期接種復必泰疫苗，才發現自己打錯疫苗。

稱接種中心人員沒檢查預約紀錄

該名外籍人士又指，由於自己患有白血病，且正接受化療，疫苗對自己保護效用本已大減，故聽從醫生的意見，選擇保護效用更高的復必泰疫苗，但現時接種保護效用更低的科興疫苗，即保護效用「一減再減」，不認為接種能提供有效保護。

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

公務員事務局回覆時承認事件，指今次事件中縱然相關的接種中心名字不同，但接待處人士未能識別，使一名人士及其陪同人士進入九龍灣體育館社區疫苗接種中心。局方表示，雖然有關疫苗是「經接種者在資料區和注射區同意接種」，但「對於事件表示抱歉，並會與接種者進一步跟進接種第二劑科興疫苗。 」

公務員事務局道歉

局方指，為免同類事件發生，已提醒接待區工作人員需查核接種人士的日期、疫苗名稱和中心的地點，而預約確定和預約提示的電話短訊亦已修訂，加入了有關的疫苗名稱的資料，以方便接種人士和工作人員查核。

局方亦表示，為將接種與預約不同疫苗的風險減至最低，一般情況下，市民進入社區疫苗接種中心前，接種中心接待處人員需查核有關預約人士的電話短訊所顯示的接種中心資料是否正確，方可准許有關人士入內。而在資訊區及接種區，均會有醫護人員向接種人士徵求同意。

承辦商中卓醫務：僅提供臨床服務

負責營運九龍灣體育館社區接種中心的中卓醫務回覆指，所有有關預約疫苗接種事宜均由公務員事務局按既定的工作流程處理，其作為營運機構，只負責在疫苗接種過程中提供臨床服務。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

+ 10 + 10 + 10

中卓引述政府指引指，已預約市民到達正確的疫苗接種中心後，需出示身分證明文件、優先接種組別證明及預約確認短訊或確認登記影印本，以確認身份。另外，市民在中心觀看有關將要接種的疫苗資訊、接種流程的短片後，必須簽署同意書，才可與當值護士會面。中卓補充，同意書內明確地列明市民將要接種的疫苗資訊及其他相關健康資訊。

對於今次事件的詳情，中卓僅表示，所有社區疫苗接種中心均需遵循標準操作程序，「不會就個別事件作出評論。」

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼