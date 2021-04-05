豐澤男售貨員無源頭確診　2確診患者亦曾訪鯉魚門市場須強制檢測

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-05 17:43

本港新冠肺炎疫情未平，衞生防護中心今日（5日）公布，新增16宗確診個案，當中15宗為輸入個案，一宗本地個案感染源頭不明。該患者為32歲男子，報住油塘邨華塘樓，在旺角惠豐中心豐澤售賣電器，於3月22日最後上班。過去14日，在該豐澤逗留超兩小時的人士須強制檢測。 患者亦曾於3月28日至4月3日早上，到油塘鯉魚門廣場地下的鯉魚門市場。早前有兩名患者亦曾於3月24至29日到過該街市。衞生署要求，於3月24日之後去過鯉魚門市場，並逗留超過兩小時的人士，均須強制檢測。 另外，今日有3宗初步確診個案，均屬輸入個案。

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該患者為一名32歲男子，與5至6名家人同住在油塘邨華塘樓。（資料圖片／楊婉婷攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨零時，過去24小時新增16宗確診個案，年齡屆乎10至42歲，包括7男9女。15宗為入個案，1宗本地個案的感染源頭不明。

該患者為一名32歲男子（#11512），與5至6名家人同住在油塘邨華塘樓，他在3月30日開始出現喉嚨痛和眼腫，分別在4月1日和2日向私家醫生求診並留樣本。患者在旺角彌敦道惠豐中心豐澤售賣電器，於3月22日最後上班，主要在地下樓層售賣電話、相機及美容儀器等，期間有戴口罩。

患者的數十名同事皆須接受檢疫及檢測，而過去14日，在該豐澤逗留超兩小時的市民亦須強制檢測。張竹君認為，患者傳染顧客的可能性微，反而不能排除上班期間受其他人傳染。

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患者的妻子於3月24日在聯合醫院產子，患者於3月23日至26日期間到該醫院，主要在走廊等候、送物資給妻子，以及接她出院，無進入病房接觸過其他病人。患者亦曾於3月19日及3月27日到過觀塘母嬰健康院，衞生防護中心會向健康院跟進其接觸史。

患者亦曾於3月28日至4月3日早上，到油塘鯉魚門廣場地下的鯉魚門市場買菜。張竹君稱，翻查個案發現早前有兩名患者（#11492、 #11493），亦曾於3月24至29日下午2時許到過該街市，但他們也忘記到過哪間舖。由於短時間相繼出現個案，衞生防護中心擔心該處出現隱形傳播，故將鯉魚門市場納入強檢範圍。於3月24日之後去過該處，並逗留超過兩小時的人士，均須強制檢測。

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輸入個案方面，5名患者於4月4日乘坐UK6395航班從印度抵港，其中2人帶N501Y變種病毒株。4名患者從巴基斯坦來港。其中2人於4月3日乘坐EK384抵港；另外2人乘搭於3月23日乘搭EK384航班抵港，第12日樣本呈陽性，2人均帶有N501Y病毒株。

6名患者從菲律賓抵港，一人於4月3日乘搭5J272航班來港；其他5人於3月23日乘坐5J272航班來港，第12日樣本呈陽性。6人當中，有4人帶N501Y病毒株。

至今本港累計173宗變種病毒個案，當中71宗帶英國變種病毒株；20宗帶南非變種病毒株；5宗帶巴西變種病毒株；65宗暫未能分類；12宗已知帶N501Y病毒株，但因樣本問題未能分類。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，已預料了香港會有很多由其他地方輸入的變種病毒，因為全球各地都有航班來香港，所以香港需緊嚴守入境措施，包括21日指定檢疫，至於被問到要否暫停菲律賓航班來港，則要留待政府考慮。