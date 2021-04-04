新冠肺炎｜泰國擬對接種疫苗旅客放寬隔離　認可包括中國科興疫苗

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-04 20:32

泰國政府4月1日公布，他們正考慮分4個階段，對已接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的國際旅客放寬隔離措施。

泰國政府公共關係部（PRD，暫譯）1日在Facebook上指，措施的首階段在當日開始實行，已接種疫苗並持有接種證明的國際旅客，在到訪布吉島（Phuket）、甲米府（Krabi）、攀牙府（Phang-nga）、清邁府（Chiang Mai）及芭堤雅（Pattaya）時，只需要隔離7天。

泰國新冠肺炎疫情：圖為4月2日，泰國布吉島民眾輪候接種新冠疫苗。（Reuters）

第2階段在7月1日開始，已接種疫苗的旅客到訪布吉島時不用隔離。

第3階段在10月1日開始，已接種疫苗的旅客到訪布吉島、甲米府、攀牙府、清邁府及芭堤雅時，都不需要隔離。

第4階段在2022年1月1日開始，任何已接種疫苗並持有疫苗護照的外國旅客，在入境泰國時都不需要隔離。

美聯社1日報道，泰國政府認可7種新冠疫苗，包括中國科興生物（Sinovac）研發的疫苗、英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學（University of Oxford）合力研發的疫苗、美國強生公司（Johnson & Johnson）研發的疫苗、美國輝瑞藥廠（Pfizer）及德國生物新技術公司BioNTech合作研發的疫苗、以及美國莫德納公司（Moderna）研發的疫苗。