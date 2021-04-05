標準工時｜勞處工時政策課首席主任上月離職　團體歎立法黃粱一夢

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-05 18:40

前行政長官梁振英在2012年競選特首時曾承諾就標準工時立法，不過9年過去，標準工時及合約工時至今未能兌現。香港01向勞工處查詢，發現2016年增設用作領導工時政策科的首席勞工主任（工時政策）編外職位率先上月底完結，而2020年6月展開的「工時狀況住戶統計調查」的外勤調查工作因疫情而遭暫停，至今未能重啟。

勞工處指，立法會財務委員會在2016年批准在勞工處開設一個首席勞工事務主任編外（即有時限）職位，在指定時限內特別支援工時政策的工作。有關職位已於2021年3月31日屆滿，而工時政策會直接由勞工處助理處長（勞資關係）負責監督統籌。

至於標準工時立法工作的進度，本在2020年6月開展的「工時狀況住戶統計調查」的外勤調查工作，則受到疫情影響而暫停，勞工處指將視乎情況發展，希望盡早重啟調查工作。勞工處工時政策科會則繼續跟進行業性工時指引等工作。勞工處會適時公布進度和報告。

職工盟組織幹事王宇來。（資料圖片）

職工盟幹事王宇來表示，首席勞工事務主任職位時限一屆滿，就立即轉由助理處長監督統籌，可見政府在標準工時立法方面是「純粹做樣子，得個睇字」。他指標準工時立法本是當時行政長官梁振英選舉時的承諾，惟後來隨其政治生涯完結而完結，而林鄭月娥上任後，卻未對標準工時有任何承諾，勞福局局長羅致光也曾明言非本屆政府目標，他認為整個標準工時立法只屬於黃粱一夢。

他又指本屆政府對於本地的勞工權益議題都似乎「無感覺」，包括勞工假看齊銀行假等，都看不到政府的誠意。他指，目前只能「走著瞧」，尤其當《國安法》及選舉改制都已經迅速完成，「無咗啲障礙，要睇佢在土地、勞工等問題點處理了。」

勞聯副主席譚金蓮。（楊嘉朗攝）

港九勞聯主席譚金蓮就表示，標準工時立法早於2010年展開討論，但勞資及政府三方一直未能達成共識，令立法工作在2018年擱置，改為推行11個行業工時指引，就可見政府的「拖字訣」。她指，現時合約到期亦無需續期屬於合理，因標準工時的探討無明確時間表及目標，而勞工處的用作領導工時政策科多年來亦「睇唔到提出過咩建設性意見」。

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