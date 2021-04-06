變種病毒｜許樹昌：政府應考慮需否要求菲傭先接種疫苗　才可來港

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-06 13:27

本港累計有173宗帶變種病毒的新冠肺炎確診個案，當中超過四成患者來自菲律賓。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，如果禁止航班由菲律賓來港，或會影響港人聘請外傭。 許樹昌建議政府考慮，是否應要求中介公司，先安排菲傭在當地打針，才可上機來港工作。他又指，近日確診數字較低，或因假期期間檢測量下跌，社區不是非常安全，需密切留意假期後一、兩周有無反彈。

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截至昨天，本港共有173宗帶變種病毒的新冠肺炎確診個案，當中71宗是英國變種、20宗是南非變種、5宗是巴西變種，65宗未分類、12宗不能分類。而這173宗的來源地，大多是菲律賓，昨天衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，173宗當中，有73宗來自菲律賓，即大約42%；另有35宗來自巴基斯坦，13宗來自印度。

許樹昌今天（6日）在中大醫院接種第二劑BioNTech/復星的復必泰疫苗後見記者，指如果禁止航班由菲律賓來港，或會影響港人聘請外傭。他建議政府考慮，是否應要求中介公司，先安排菲傭在當地打針，才可上機來港工作。

本港173宗帶變種病毒的新冠肺炎確診個案當中，有73宗來自菲律賓，即大約42%。 (AP Photo/Aaron Favila)

許樹昌︰現屬第四波「水尾」 要清零防疫措施不宜放寬

許樹昌又稱，現時大概隔日就有源頭不明的本地個案，顯示社區仍有隱形傳播鏈，不是十分安全，加上復活節假期有5天，不少政府門診、私家醫生都無營業，檢測量減少，致確診數字亦下降，需密切留意假期後一、兩周有否反彈。

許續稱，現階段屬於第四波的「水尾」，如無異常群組導致大型爆發，疫情會較有希望「清零」。他稱防疫措施不宜放寬，若政府有心清零，現應以最大力度先清零，相信清零後便可通關，不少行業也可復業，而28天無本地個案就最為安全。

許樹昌指，近日確診數字較低，或因假期期間檢測量下跌，社區不是非常安全，需密切留意假期後一、兩周有無反彈。(資料圖片／李澤彤攝)

許樹昌表示，隨著復打復必泰疫苗，接種數字可以「追得返」，被問到應否將接種門檻放寬至16至30歲人士，他稱年紀愈大的人患上新冠肺炎後風險愈高，30歲以下的人病情較輕，是否降低門檻，需視乎疫苗供應，以及現在復打後市民的反應。

他補充，BioNTech疫苗和科興疫苗都能應付到一般病毒，但若有變種病毒傳入香港，傳播力會高六、七成，疫苗功效大減，「BioNTech疫苗應付到南非變種，但個抗體水平跌好多」，科興疫苗則未有完整數據。