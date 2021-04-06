荔枝窩等郊野公園設4個LED顯示屏報天氣　漁護署花費達92萬元

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-06 22:19

本土研究社早前發現，荔枝窩近日出現一座LED電子屏幕播放天氣等資訊，憂慮會為郊區帶來光害。漁護署今日（6日）下午在社交平台發文表示，電子顯示屏亦會播放宣傳短片，提示山友遵守山系禮儀同防疫措施。至於花費多少？署方回覆《香港01》查詢時，透露於北潭涌、荔枝窩、薄扶林水塘及城門水塘共設4個電子屏幕，每個成本約23萬元，即花費高達92萬元。

本土研究社發現，荔枝窩出現一座電子屏幕，正播放天氣等資料。（本土研究社提供）

每個顯示屏成本約23萬 包3年在地保養

本土研究社質疑，LED電子屏幕播放天氣等資訊，對遊人並實際功能，因為相關資訊手機亦可以找到，斥電子屏幕會帶來光害，又擔心電子屏幕在戶外日曬雨淋，保養成本會相當高。

漁護署回覆《香港01》表示，正試行在郊野公園郊遊熱點裝設電子屏幕，別於北潭涌、荔枝窩、薄扶林水塘及城門水塘的遊客設施旁，裝設共4個電子屏幕，向郊遊人士提供即時天氣資訊及預報等。有關電子屏幕經一般政府採購程序處理，每個電子屏幕的成本約23萬元，費用包括設計、生產、安裝及3年在地保養，即4個電子屏幕花費達到92萬元。

每日朝8晚6運作 漁護署：以免影響野生動物

另外，署方聲稱相關電子屏幕每日上午8時開始運作，並於下午6時關閉，以免影響野生動物。惟有網民在本土研究社留言指，晚上9時許經過，電子屏幕並未關閉，質疑說法。也有市民在漁護署社交平台表達意見，認為電子屏幕與郊野公園格格不入，促請改善其他郊野公園的設備，如廁所、飲水機、電訊網絡等，較設立電子屏幕更為實用。