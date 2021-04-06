復活節｜東龍島變垃圾山　意粉廚餘掛樹枝　營友促帶走自己垃圾

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-04-06 19:06

不少市民趁着復活節連假到離島露營及郊遊，今日（6日）是最後一日紅日，露營熱門地點東龍島營區內經過五日後，地下遍佈不少垃圾；而近崖邊的情況則更為嚴重，四處可見用過的紙巾，更有啤酒罐等垃圾，甚至有一袋帶有醬汁的意粉被掛於樹枝上。據露營人士透露，已有清潔人員於早上清走營區垃圾桶的垃圾，惟記者到場所見垃圾依然堆積如山；在碼頭士多附近，更見汽水罐堆積如山，未知會否有人回收。

有熱心市民帶同垃圾袋，於行山時收集沿路垃圾並帶回市區丟棄；有露營發燒友表示，露營後將垃圾帶走是基本意識，每個露營的人都應該養成這個習慣。

熱心行山人士沿路收集垃圾 ：盡下公民責任

市民今年復活節連假未能到外地旅遊，而到郊外露營則成為了不少人的熱門活動。今日是復活節連假最後一日，記者到達東龍島視察營地情況。

記者於碼頭沿路步行至營區，路上都較為乾淨，但不少垃圾被棄置於碼頭附近的石壆，排成一排，甚至惹來不少蒼蠅；有熱心行山人士遠足時帶同垃圾袋，並收集沿路的垃圾，帶出市區丟棄，他稱是「行山咁順便執下垃圾」，「盡下公民責任啫」。不過在碼頭士多附近，見到多袋汽水罐堆積如山，有部分隨意放在地上，另有部分由網子盛載，網子其中一邊掛在樹上。雖然汽水罐集中棄置於同一處，但未知會否有人回收。

籲帶走垃圾告示牌被棄草叢 石壆變垃圾收集站

隨着記者越來越接近營區，路上的垃圾亦越來越多；營區的地上散落各種各樣的垃圾，如鋁罐、盒裝飲品包裝、膠樽、膠叉等；懸崖邊的情況則更為嚴重，甚至有一袋帶有醬汁的意粉被掛於樹枝上。而呼籲露營人士將垃圾帶走的告示牌，亦與其他垃圾一樣被棄置於草叢當中。

營區內原設有三個垃圾桶，亦全部已被露營人士的垃圾塞爆，而桶外亦有由數之不盡的垃圾袋堆砌而成的垃圾山，據露營人士透露，有清潔工人已於今早清理過一次垃圾，唯由於垃圾過多未能一次清理，昨晚的垃圾山情況更為誇張；記者離開時，發現有不少垃圾被棄置於碼頭附近的石壆排成一排，甚至吸引到不少蒼蠅。

露營發燒友：露營後將垃圾帶走是基本意識

露營發燒友黃先生認為露營後將垃圾帶走應是基本意識，「香港露營要做呢樣嘢，就係帶返（垃圾）出去。」他指東龍島算交通方便，所以清潔工人收集垃圾較易，但他亦習慣將垃圾帶出市區棄置；假如其他更偏遠的營區，一星期只收集一至兩次垃圾一定負荷不到垃圾量，所以露營人士有能力要自己帶走垃圾。

+ 6 + 6 + 6

本來已經有露營習慣的黃先生指疫情令他露營變得更頻密，「以年一年兩三次，依家一個月兩三次。」他指已經習慣了沒有旅行的生活，所以要計劃假日可以進行甚麼活動；他又指，並不介意市民因未能旅行而出現露營熱潮，但要將垃圾帶走，「放假露營冇問題嘅，去得呢個活動做多一步」。

第一次露營的黃先生昨日「差啲起唔到營」，幸好得到其他露營人士協助，晚上才有營可以睡覺。（余俊亮攝）

首次露營起營遇困難 幸得他人協助

第一次露營的另一位黃先生，從網上得知東龍島適合新手露營，所以便趁連假實行露營計劃。他憶述昨日「差啲起唔到營」，幸好得到其他露營人士協助，晚上才有營可以睡覺。他表示，營帳是於網上購物平台購買，質素較參差，下次露營會更購買一個營。

對於露營新手黃先生而言，他認為東龍島營地的環境都很好，惟有部份市民掉下垃圾後未必會拾回，強調只是少數；而他亦會將垃圾收集，帶到碼頭的垃圾桶棄置，以方便清潔工人。