荔枝窩驚現LED大屏幕　只播放天氣資訊　團體批格格不入：好無謂

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-06 14:23

受疫情影響，不少市民無法外遊，郊野公園或鄉郊地區成為港人「散心樂土」。本土研究社發現，荔枝窩近日出現一座電子屏幕，卻只是播放天氣等資訊。本土研究社成員黃肇鴻指，當日遠處已見到屏幕「閃吓閃吓」，除了造成光害外，更與環境毫不匹配。而電子屏幕要日曬雨淋，估計設計、保養費不菲。他批評，整個設施「很無謂」，「好唔實用，都出咗門口，點解仲需要天氣資訊？」 記者已向政府相關部門查詢，等候回覆。

本土研究社發現，荔枝窩出現一座電子屏幕，正播放天氣等資料。（本土研究社提供）

本土研究社成員黃肇鴻指，該電子屏幕位處荔枝窩村附近，鄰近荔枝窩協天宮、小瀛學校、古榕樹。他當日遠處已見到屏幕「閃吓閃吓」，形容與附近環境毫不匹配，「隔離有古樹、有協天宮、係村民聚集嘅地方，點解郷村地方會有室內設施？」他表示，電子屏幕要日曬雨淋，更要與陽光「鬥光」，估計設計、保養費不菲。

批評無從遊人角度出發

黃肇鴻又指，作為遊人或行山人士，一般都想獲得有用的資訊，例如詳細地圖、座標、廁所位置等，但他觀察了一會兒，發現屏幕除了見到天氣資訊外，便只見帶走垃圾、衛生防護中心的廣告，但質疑政府並無從遊人角度出發，「好唔實用，都出咗門口，點解仲需要天氣資訊？」

他表示，這類電子屏幕就如商場內的設施，批評政府將大眾旅遊（mass tourism）概念套入郊野或鄉郊，失去保育原意。