復課｜華仁小學11學生完成檢疫　學校今復課　足球教練康復出院

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-07 09:16

復活節假期後，部份學校今日（7日）起陸續復課，當中包括早前有11名學生需要檢疫隔離的北角番禺會所華仁小學，校方公布，有關學生檢測陰性，並已在周日（4日）完成檢疫。據知，該校今日安排小三至小六學生回校，至於早前有班級需要檢疫的小一及小二，則將於明天（8日）復課。不少回家學生都對可回校感開心。 教育局早前表示，疫情容許逐步增加面授課堂時間，所有學校在復活節假後，可安排不多於全校三分二學生回校上課，上課時間仍以半天為限。

染疫教練已於4月2日康復出院

華仁小學有11名學生（8名小一生、3名小二生）上月底曾參與染疫教練負責的校外足球訓練，與另外3名同機構教練被列密切接觸者，須由家長陪同下隔離檢疫。校方最新公布，染疫教練已於4月2日康復出院，14名檢疫學生及教練的檢測均呈陰性，有關學生在4月4日晚上11時59分完成檢疫，校方已在復活節假期前後加強消毒及清潔校舍，預備復課。

華小早上7時35分打鐘，今早約7時許，已有不少學生步入學校。邊咬著麵包下車，邊走回校的何氏兄弟說，雖然只上半天，但對可回校面授感開心，「好耐無見到同學！」

就讀小六的哥哥表示，小六已考完3次呈分試，復活節假後面授時間大減，每周只有約一天面授課，「5年級返最多，（一星期）返4日！」，被問到早前有同學需檢疫，會否擔心？哥哥指一指隨身攜帶的消毒酒精說：「不擔心，同埋已經用清潔劑洗晒學校，貼晒標示，一年級、六年級好少見，我喺最高，佢哋喺2樓，唔驚！」

至於由外公帶回校的洪同學則稱，太久沒早起，今早有些「唔知醒」，但十分期待體育堂，與同學一起做體操，對可回校上課感開心。外公王先生認為，小朋友讀小三，非需要檢疫的班級，加上學校及學生都重視防疫，對復課有信心：「每天都在提醒防疫，不擔心！現在其他孩子都一樣，做好防疫工作，學校也挺重視。」

網課一定無面授咁好，媽咪要睇住

家長翁先生說，早前得知有學生檢疫時略感擔心，但網課未能訓練社交，期望老師檢測或打疫苗，盡快全校全面恢復面授：「網課一定無面授咁好，媽咪要睇住，如果成年網課就真係好辛苦，每日睇住上堂有無偷懶！」

他笑言對小四兒子每周上3天面授課感輕鬆，又稱一家人都期望盡快恢復5天上課：「佢開心啊，想返學......但依家未全面復課，希望疫情快過，盡快恢復正常。」