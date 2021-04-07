新冠肺炎｜6宗輸入個案半數涉變種病毒　累計178宗含N501Y病毒株

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-07 18:50

新冠肺炎疫情持續，本港今日新增8宗確診個案，當中2宗為本地個案，6宗為輸入個案，分別來自埃及、印度、巴基斯坦及菲律賓。衞生防護中心表示，本港今日新增輸入個案中，有3宗含N501Y病毒株，至今累計錄得178宗N501Y變種病毒個案。 近日由菲律賓、印度及巴基斯坦輸入的確診個案頻率較高，被問到會否收緊菲律賓抵港航班、以及會否建議來港外傭入境前先打針。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時入境人士須酒店檢疫21日的措施已較嚴謹，但同意政府可以「做多少少」，再收緊其他措施，但要視乎政府高層安排。

本港今日新增8宗個案，當中2宗為本地個案，6宗為輸入個案。（資料圖片）

6宗新冠病毒輸入個案分別有兩宗來自印度、兩宗來自巴基斯坦、一宗來自埃及及一宗由菲律賓來港。

由巴基斯坦、菲律賓抵港的3宗個案，均帶有N501Y病毒株，本港至今累計錄得178宗個案含N501Y病毒株，其中有71宗類近英國、有20宗類近南非、5宗類近巴西、70宗未分類、12宗不可分類。

▼3月21日 中環遮打道設流動檢測站 呼籲外傭檢測▼

+ 3 + 3 + 3

近日由菲律賓、印度及巴基斯坦輸入的確診個案的頻率較高，被問到會否收緊菲律賓抵港航班、會否建議來港外傭入境前先打針，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時入境人士酒店檢疫21日措施已較嚴緊，同意政府可以「做多少少」，再收緊其他措施，但要視乎政府高層安排。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼