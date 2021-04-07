菲律賓輸入個案增　外傭宿舍惹隱憂　僱傭公會：宿舍是唯一選擇

撰文： 孔繁栩 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-07 16:46

本港新冠肺炎疫有所緩和，惟菲律賓輸入個案持續，部份更帶有變種病毒，恐流入社區。去年有外傭宿舍爆疫，有僱傭公會指現時防疫措施已有所改善，政府亦有加強巡查，然而，外傭在轉工期間，宿舍是唯一選擇，「僱主同中介都好難承擔酒店費用」；亦有代理協會擔，倘外傭舍宿需求增加，入住人數上升恐再次爆疫。

去年有外傭宿舍爆疫，情況備受關注。（資料圖片）

香港僱傭公會主席陳東風表示，考慮到中介公司及僱主成本問題，其實外傭宿舍是唯一選擇，「僱主由決定聘用外傭，至政府批出工作簽證，起碼等三至四個禮拜，期間僱主同中介都好難承擔酒店費用」。

陳續指，有個別僱主擔心外傭暫住宿舍恐有健康風險，會考慮在批出簽證前容許外傭上家「逗留」，只要不涉及工作取酬，算是「一家便宜兩家着」，但當中涉及保險及勞工權益問題，所以僅屬少數例子，大部分家庭都寧願繼續等候。

香港僱傭公會主席陳東風指，考慮到成本問題，宿舍是唯一選擇。（資料圖片）

劏房出租外傭缺監管

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，印尼領事館一直都有監管相關中介公司的外傭宿舍情況，只是疫情爆發後，入住宿舍的外傭急增，相信現時宿舍壓力已稍為下降。不過，她指不少外傭都會與同鄉租住檔房擺放雜物或休息，環境衞生就缺乏監管。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒相信，外傭宿舍壓力已稍為下降。（港台圖片）

憂多人跳糟令宿舍再爆疫

僱傭代理協會主席張結民稱，自早前曾於外傭宿舍出現爆發，有關部門巡查較早前頻密，衞生情況已有改善。不過，他指一旦政府禁飛菲律賓航班，或令本地菲傭出現「跳槽」轉換工作家庭的情況，而她們於等候處理簽證文件期間，仍需要入住外傭宿舍。他擔心將有大批外傭同時入住外傭宿舍，屆時或再次爆發感染。

外傭假日聚會存風險

FB專頁「香港外傭僱主大聯盟」發言人FISH指，政府對外傭宿舍缺乏監管，主要靠中介公司自律，但中介不會向僱主交代情況。他指，曾向警方查詢，惟對方指因外傭宿舍為私人地方，除非有人報案否則無權巡查。

FISH又指，宿舍衞生情況差，曾經有外傭從宿舍將跳蝨帶回僱主家中；而外傭亦會當宿舍為假日休息地方，會在內聚會，期間會脫下口罩。他指，有聽聞中介公司自早前爆疫後暫停開放外傭宿舍，但認為外傭仍然會於假日在外聚會，認為無補於事。

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