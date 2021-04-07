屯門爆疫｜愛暉樓兩住户染疫源頭不明　居民指有人亂棄口罩

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-07 22:34

新冠肺炎疫情持續，今日新增2宗本地感染源頭不明個案，及1宗初步確診個案均居於屯門區，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指不能排除區內有隱形傳播。於有1宗確診及1宗初步確診個案的友愛邨愛暉樓，有住户指經常有人胡亂棄置口罩，要自行張貼告示警告，另外有住户稱近日會減少外出。

H.A.N.D.S綠茵餐廳已進行大消毒 今晚照常營業

友愛邨愛暉樓今日新增1宗確診及1宗初步確診。其中1名確診者曾於病毒潛伏期到診區內多間餐廳。當中於愛定商場(H.A.N.D.S)綠茵餐廳晚上照常營業，有員工表示昨晚獲通知確診者於上月31日到訪餐廳，對方不是熟客。由於已進行大消毒，而員工於4月3日做的檢測為陰性，今日照常營業。至於另一間於愛定商場的彩晶軒則已於上月24日結束營業。

居民自行貼告示警告

於晚上約7時，愛暉樓外有職員架起藍色帳篷。居於愛暉樓的袁太太稱，大廈整體衞生情況不差，但同層有住客經常胡亂棄置口罩，要由他們自行清理及張貼告示警告。她稱，大廈有做足清潔，但為衞生起見，出入會用紙巾推門及按電梯。

她稱早前曾收到安心出行通知，稱曾與確診者的密切接觸者往同一餐廳。她表示不會減少外出，「唔出街會死」，但會避免前往確診者曾到訪的餐廳。

郭太稱大廈衞生情況不差，不太擔心感染，「要嚟就要嚟都冇計。」她表示，外出主要到街市買菜，有街坊進入時未有量度體溫。她會減少外出，過往會每日出一次，因應情況會減至每兩日一次，又預先購買餸菜，認為封區會影響生活，因她不喜歡被困在家。

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區議員：街市衞生有隱憂

當區區議員林健翔稱，因確診者曾往街市及商場多個餐廳，為同區居民經常到訪地方，令不少街坊感擔心。他指愛暉樓衞生情況不差，但街市衞生有隱憂，包括停車場位置滿佈污水及垃圾，清潔人手又不足。他曾在區議會及向管理街市的公司反映問題，但未獲回覆。

屯門1名確診者居於山景邨景富樓高座，當區區議員黃丹晴稱，山景邨普遍衞生情況不佳，幾乎每日接獲街坊就衞生問題作投訴。他稱，有住户確診後管理公司會安排洗地，但其後卻未有定期清理；而電梯按鈕上的膠紙亦未有定期更換。他曾向法團及管理公司反映，但難以接觸對方。