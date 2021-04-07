屯門山景邨友愛邨3居民確診或初確診　張竹君：區內或存隱形傳播

撰文： 鄭秋玲 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-07 17:56

本港新冠肺炎疫情放緩，復活節長假期過後，衞生署衞生防護中心今日（7日）公布，新增8宗確診個案，6宗為輸入個案，另2宗為本地無源頭個案，分別為居山景邨景富樓高座的41歲男，3月29日起有些咳，在中環會德豐大廈工作，另一名為居住友愛邨愛暉樓的71歲退休婦，4月3日起有病徵，會到區內栢麗廣場、愛定商場多間餐廳用膳。愛暉樓另外有一名初步確診個案，為無病徵的70歲獨居婦，於4月6日因跌倒入院，經屯門醫院篩查檢測確診。由於三宗個案均為無源頭，當局不排除屯門有隱形傳播。

友愛邨愛暉樓錄1宗確診，及1宗初步確診，均為無源頭個案。（Google地圖截圖）

71歲退休婦曾往區內多間餐廳

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君交代，今日新增兩宗無源頭個案均居住屯門，包括一名71歲退休婦，為家庭主婦，住屯門友愛邨愛暉樓3座，4月3日開始有些頭痛，5日檢測呈陽性，平時會與幾位朋友在政府合署前空地晨運，有時跟晨運朋友、家人去飲茶，包括位於屯門栢麗廣場的明星金閣海鮮酒家、位於鄉事會路愛定商場（H.A.N.D.S）的經典廚房、綠茵餐廳、彩晶軒，有時會到友愛街市買餸。安心出行已通知使用人士。

41歲男中環會德豐大廈工作、到旺角信和買遊戲

另一宗為41歲男，住屯門山景邨景富樓高座，3月29日起有些咳，4月1日最後上班，在中環會德豐大廈的14樓工作地點，10多同事要檢疫，所住地方要強制檢測。據資料，該層為上市公司China Properties Group Limited（中國地產集團）辦公室。他於4月3日曾到海運大廈玩具反斗城，旺角信和中心買過遊戲，上班期間有去中環萬邦行的大家樂、萬年大廈大快活，曾於3月26日潛伏期和一位同事去士丹利街的廿一堂用午膳。

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該兩宗未明源頭個案，暫未找到相關、一起活動地方，相關居住及工作地點會發出強制檢測公告，已使用安心出行會通知市民，及透過紙仔登記資料，要求到訪市民檢測。

愛暉樓另錄一宗無源頭初步確診

另外，有約10宗初步確診個案，大多為輸入個案，惟有1宗屬本地無源頭，為一名70歲獨居婦，住屯門屯門友愛邨愛暉樓第三座，同之前確診個案單位相隔兩層，張竹君形容兩單位相距比較遠，亦非同座向。該名70歲女士視力不好，主要留家， 無病徵，家人一周會探一次，有一名朋友會於周末到訪幫忙煮飯打掃，有關人士會列密切接觸者須檢疫。她於4月6日因跌倒入院，經醫院篩查檢測，發現是陽性個案。

張竹君︰不排除屯門有隱形傳播

張竹君表示，不能排除屯門有隱形傳播，三宗個案未有直接關連，如愛暉樓的一名初步確診患者平日足不出戶，與另一名確診者單位並非相連，使用不同電梯，由環境直接感染的機會不高，估計是探訪的1位家人或3位朋友當中有確診者，當局正追蹤有無個案關連，但暫未找到有共同地方，現調查方向會巡查附近街市商場。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞補充，該名70歲女士昨日中午因跌倒，到屯門醫院經急症室入內科及老人科病房，按機制篩查初確診，其後轉入隔離病房，追蹤後同病格的7名病人列密切接觸者要檢疫。病人一直有戴口罩，沒有高風險程序，醫護有穿戴防護裝備無人列為密切接觸者。病房已清潔。

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