虎豹別墅全幢開放　數百人等候兩小時入場　婆婆參觀回憶拍拖時光

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-07 21:36

前身為虎豹別墅的虎豹樂圃，以往只有大宅花園及一樓大廳在不需預約的情況下向公眾開放，昨日和今日（6日至7日）安排整座大樓免費給與公眾參觀，兩日以來吸引大批市民到來，參觀人龍圍繞整條大坑道，估計有數百人等候。今日下午為例，市民要輪候超過兩小時才能進入，當中不少是長者。樂圃公布昨日一共有1,856人到場參觀，反應非常熱烈，超越想像，她說相信市民有誤會以為虎豹別墅不給予公眾參觀所知，將會盡量安排於未來時間再次將整幢大樓開放。 一名80多歲婆婆在門外等候多時才能入場，她的女兒表示，媽媽想重拾當日與爸爸拍拖的美好片段，希望可以到場參觀，因此不介意要等多久，「今日元朗出嚟，又西鐵、有地鐵有的士，你眼見幾多人我都要排隊㗎！」

▼4月7日 虎豹別墅開放日 參觀人潮不絕▼

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無需參加導賞團可窺看別墅睡房

「虎豹樂圃」原名為虎豹別墅，現時是一級歷史建築，主要推廣中西音樂文化。建築物於平日時間只開放花園及大宅地下大堂，參觀大宅2樓、3樓位置，即是睡房及其他客房等，須報名參加免費導賞團。樂圃昨日和今日（6日至7日）安排整座大樓免費給與公眾參觀，兩日以來吸引大批市民到來，大排長龍，人龍圍繞香港真光書院、大坑道近春暉台附近位置，下午所見有數百人等候進場。

發言人表示，單單是昨日有1,865人到場參觀，今日下午1時50分，已經有1,643人到場，人數超出預算。由於場內有人流限制，每次容納約200人，加上沒有限制入場人士遊覽時間，只分批將到來的市民帶到會場，因此大排長龍。

發言人強調，公眾可以自由於星期一至日到來參觀，2樓及3樓位置由於不時有學生上堂及演奏，因此不能長期開放。但由於反應熱烈，正考慮推出更多公眾開放時間，望有更多市民可以了解大宅的內部建築、裝修等。

80多歲的徐太與女兒到虎豹樂圃，懷緬一下往日與丈夫拍拖情景，感到非常欣喜。（張浩維攝）

帶媽媽元朗坐三程車始到達 女兒：幾多人我都要排隊

今年80多歲的徐太與女兒等，在今早11點前到達現場，輪候超過兩小時才能進入會場內，女兒徐小姐説，雖然輪候時間太長，但由於媽媽想重拾與父親當年拍拖情景，為滿足她的願望，等多久也不太大所謂，「上年疫情已經成日唔肯帶佢出街，今日元朗出嚟，又西鐵、有地鐵有的士，你眼見幾多人我都要排隊㗎！」她說，昨日於社交平台得知是免費開放，本身以為人流不多，可以自由行逛，誰知人數超越想像，但認為等候時間尚可接受。

疫情之下，不少長者減少外出以防受到感染，徐小姐直言媽媽同樣留在家中已經很久，不忍心她苦悶多時，疫情較穩定即帶她到處遊玩，「佢話當年同爸爸喺度拍拖，等佢嚟做導遊帶我哋去行吓，等佢開心吓囉。」徐太則有備而戰，戴上墨鏡、膠手套防疫，由於等太久，要坐在路邊休息一會。問她會否感到辛苦時，她即時搖搖頭説一點也不辛苦，「上年成日都唔出得街，今年個女肯帶我出嚟，有街出梗係去啦。」

歐陽先生帶着三個孫女到來參觀。（張浩維攝）

另外， 68歲的歐陽先生帶同三名孫女到來遊覽，同樣等了超過兩個小時才能入場，但他笑指不覺得吃力、辛苦，「兩三個鐘，一啲都唔辛苦，見佢哋放假得閒，想同佢地搵啲地方見識吓。」他指香港可以到處遊玩的地方不算太多，這個有歷史文化背景的地方可以免費開放，可以令新一代了解香港的歷史，值得一看。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼