政府研拓新界北新市鎮　涵蓋皇后山、打鼓嶺、香園圍　住約20萬人

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-08 12:15

【新界北發展】為增加土地供應，港府繼早前公布的新田/落馬洲發展樞紐外。港府日前向區議會提交文件，披露正計劃研究及規劃「新界北新市鎮」及「文錦渡物流走廊」，選址鄰近羅湖、文錦渡及香園圍三個邊境管制站，而新市鎮研究範圍亦涵蓋香園圍、坪輋、打鼓嶺、恐龍坑和皇后山。政府預料，日後區內可容納不少於20萬人口，並提供約13.4 萬個職位。 文件又透露，當局計劃今年上半年向立法會申請研究撥款，若成功獲得撥款，預計明年下半年可展開規劃研究。

政府計劃研究及規劃「新界北新市鎮」及「文錦渡物流走廊」，選址鄰近羅湖、文錦渡及香園圍三個邊境管制站。（區議會文件）

涉及100多公頃棕地

文件指出，兩個發展區總面積約1,140公頃，位處策略性的邊境位置。現時區內土地用途主要為鄉郊發展，例如鄉村群落、農地、工場、貨倉及空置土地等，當中有百多公頃的棕地。

將發展科學園 連接香園圍邊境管制站

文件提到，「新界北新市鎮」除提供住宅及商業發展外，建議可發展科學園或工業邨，又指會尊重鄉郊特色，達至城、鄉及自然共融。至於「文錦渡物流走廊」，則接近過境設施，可發展成物流中心，並會提供便利通道，連接香園圍邊境管制站。

政府強調，發展區除提供房屋用地外，目標是在「新界北新市鎮」及「文錦渡物流走廊」提供經濟用地，創造就業機會，減少居民於繁忙時間，往返新界和市區。政府將會制訂發展大綱圖，作為日後劃定分區計劃大綱圖的基礎。

政府指「文錦渡物流走廊」接近過境設施，會提供便利通道連接香園圍邊境管制站。（政府新聞處圖片）