首宗國安法案　控方就「光時」口號呈專家報告　法官准部分呈堂

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-08 14:48

男子唐英傑涉去年7月1日，背著插有「光復香港時代革命」旗幟的背包，騎電單車衝向警員，被控違反《國安法》。案件今日（8日）在高等法院再提訊，控方欲呈遞專家報告證明被告展示旗幟，帶有分裂國家的意思，又認為光時口號非日常用語，法庭需要專家證供協助，雖然有法官提出質疑，但控方以黑社會案件類比，指法庭審理該些案件也需要相關背景協助。另外，控方亦透露專家報告中指被告行為如策騎戰馬上戰場。法官最終只批准提及口號字眼的起源、演變等部分在審訊時呈堂。

被告唐英傑（24歲）被控一項煽動他人分裂國家，及一項恐怖活動罪，案件已排期於本年6月23日審訊。

法官杜麗冰一度質疑是否需要專家證供 協助理解「光時」意思

是日聆訊由高院三名國安法法官：彭寶琴、杜麗冰和陳嘉信共同處理。

控方欲呈遞嶺南大學歷史系教授劉智鵬的專家報告，並想透過報告證明被告展示旗幟帶有分裂國家的意思，又指當中會提到光時口號在2019年的示威中經常被使用，並不會在日常生活中使用，因此認為有需要引入專家證供協助法庭。

法官杜麗冰一度質疑法庭是否需要專家證供協助去理解口號意思，但控方則以黑社會案件作類比，並指黑社會案件中，法庭也需要相關的背景協助。

23歲男子唐英傑在七一遊行期間，於灣仔駕駛電單車與三名警員相撞，當時車上插著「光復香港 時代革命」的旗幟，唐事後被捕兼被控「煽動他人分裂國家罪」及「恐怖活動罪」。（資料圖片）

專家報告亦提及 被告行為如策騎戰馬上戰場

控方又透露，專家報告中指被告行為如策騎戰馬上戰場，亦會提到在歷史中分裂國家行為的例子，內容與案件相關，亦可協助法庭。

另外，法官陳嘉信亦質疑，報告中提到國安法法例中字眼的演繹方法，但法例的演繹應由法庭負責，而非靠專家證供。

辯方則反駁稱，本案毋須引入專家證供，字詞的意思會隨時代變化，直言控方申請浪費時間，法庭只需要知道涉案時口號的意思。

案件編號：HCCC280/2020