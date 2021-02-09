首宗國安法案件不設陪審團　林鄭稱依法辦事　律政司拒評

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-09 17:18

去年7月1日，唐英傑駕駛掛上「光復香港，時代革命」旗幟的電單車撞向警員，被控「煽動他人分裂國家罪」及「恐怖活動罪」，為首宗被控違反《港區國安法》的案件。有外國媒體昨（8日）引述消息指，案件將不設陪審團，交由三名國安法指明法官審理。 特首林鄭月娥今（9日）出席行會前，被問到相關安排是否屬實，她指案件已進入司法程序，不會作出評論，僅強調所有事情都是依法辦事，又指若國安法無適用的條文，「我哋乜嘢行動都唔可以採取。」 律政司接受查詢時指，由於司法程序尚在進行，任何人均不適宜評論案件。

國安法由香港執行 已代表對「一國兩制」信任

被問到會否給予公眾觀感，政府不相信陪審團制度，繼而影響市民對本港法治的信心，林鄭強調不會評論正在審訊的案件，但強調《港區國安法》是由香港執行的法例，案件由香港警方負責調查、律政司負責起訴，及交由法庭獨立審判，已代表對「一國兩制」及香港行政和司法制度的高度信任。

民建聯立法會議員周浩鼎表示，案件進入司法程序，不作評論，但純以法律觀點來看，國安法第46條有明確指出，律政司司長可提出基於保護國家機密，涉外元素或保護陪審員等考慮因素，案件可以在沒有陪審團之下進行審訊。他指其他西方國家有類似安排，包括英國早年審訊有關北愛爾蘭騷亂的案件，亦沒有安排陪審團參與 ，多年後英國檢控依然保有此權利，提出可在沒有陪審團參與之下進行審訊。