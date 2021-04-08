旺角騷亂｜患癌男認暴動罪判監3年　官稱須阻嚇暴力行為

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-08 12:48

2016年年初二旺角騷亂，有示威者在豉油街和花園街交界馬路聚集，堵路縱火和投擲雜物。一名患癌無業男於事隔4年後被控參與暴動，他早前認罪，指自己受現場氣氛和酒精影響，承認曾兩度向警方投擲磚頭。區域法院暫委法官今（8日）於西九龍法院判刑指，被告案發時與現場人士一同集結、和警方對峙是支持和認同他們，角色屬主動。法官又指暴動是十分嚴重的罪行，判刑必須阻嚇暴力行為，最終判他監禁3年。

被告陳俊樂（29歲，無業），被控一項暴動罪，指他於2016年2月9日在旺角豉油街，連同譚百熙及其他人參與暴動。

區域法院暫委法官王詩麗判刑時引用案例，以及提及就同一事件被控暴動的譚百熙判監36個月，指暴動的最高刑罰為監禁10年，毫無疑問是十分嚴重的罪行，必須阻嚇暴力行為，特別是針對執法者的。她指，判處一名良好背景的人士監禁對其家庭和社會都是一個悲劇，但須打擊漠視法紀的行為。

法官指告在案中的角色屬主動

王官指，當時許多示威者向警方擲物，有火種在一輛的士下燃燒，幸好的士沒有爆炸。她認為示威者知道他們違法，故戴上口罩以逃避法律責任。案發時24歲的被告已是成年人，知道其所作所為，雖然無證據顯示他和着火的士有關，但他與現場人士一同集結、和警方對峙是支持和認同他們。而被告身後的的士燃燒，情況混亂，王官認為他角色是主動的。

王官考慮到受襲人數和暴動規模等，以監禁4年6個月為量刑起點，因認罪扣減三分一刑期，判被告入獄3年。至於辯方求情時稱其患淋巴癌，她指控方已向懲教署索取指示，被告可向醫生求診和獲得藥物。她又說，辯方早前表示本案延誤起訴被告並非控方所致，而是讓被告做手術治療，因其認同不是過分延誤，沒有減刑空間。

案件編號：DCCC 680/2020