黃夏蕙打第二針科興　同場年紀第二最大：安樂哂，會繼續戴口罩

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-08 16:07

新冠肺炎疫苗注射正展開，惟不少人擔心效用及副作用等問題而不考慮接種。早前，88歲的演員黃夏蕙因腳痛看醫生，診所即為她同時注射科興疫苗，有指她曾擔心效果而想「溝針」注射復必泰疫苗。昨日（7日）她最終按原定計劃打第二針科興疫苗，完成後她向《香港01》表示打針全因為自願，「我為人為己去打針，我相信個醫生，檢查哂我血壓又無長期病去打針，好安全！」

她形容，自己是診所內「第二年紀大」的接種者，因想為己為人，跟年輕人一同外訪登場而接種，現時完成注射「安樂晒」放心周圍去，但問到會否「除罩相見」？她說，「當然要戴口罩！唔得！會拉㗎！」

藝人黃夏蕙昨日（7日）在診所接種科興第二針，接種疫苗後，於診所門外坐著休息十多分鐘，期間「無時定」左逛逛右走走。（羅君豪攝）

新冠肺炎持續一年多，不少人已習慣口罩不離口，但疫情沒完沒了，今年初疫苗到港本來以為會令疫情有所轉機，但接種後的保護性及副作用問題，令不少人不願接種。藝人黃夏蕙上月中因尿酸影響腳痛到診所就醫，被指醫生同日在沒有給她時間與家人溝通下，即時為她注射科興疫苗，令身邊人及自己擔心。

《香港01》記者昨日（7日）跟她一同到診所接種科興疫苗第二針，完成接種後，她於診所門外坐著休息十多分鐘，期間「無時定」左逛逛右走走，一見身邊有人走過，也跟他人說，「一啲都無唔舒服、（針口）唔痕又唔紅唔痛，而家安樂晒！」

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她娓娓道出接種因由，主要是一個以身作則的表現。「完全係我自願㗎！無人叫我、迫我，係我知有針打而預約，我知當時得中國製科興，我話照打。」她解釋當時只有一款針藥予私人診所接種，故此並無他選，「我決心盡快打針！醫生話我係第二大（年紀），又話其他（同年）都唔會打啦！佢知我病歷，又檢查晒先打會好的，我血壓低又無長期病去打針㗎，好安全！」她說，疫苗注射可「為人為己」，減少確診機會，理應接種。

藝人黃夏蕙昨日（7日）在診所接種科興第二針，接種疫苗後，於診所門外坐著休息十多分鐘，期間「無時定」顯得雀躍。（羅君豪攝）

「我接觸太多人啦！有時拍攝又唔戴口罩，邊度惹又會唔知，惹到人又唔好。」記者問她每每外出會否如「黃大仙」般「有求必應」與粉絲拍照，怕有所風險，她坦言承認有所考慮，「唔通行過嚟時我話怕傳染咩？唔得！所以我『焗』住要打針，而家打埋就好開心啦！」

藝人黃夏蕙早資上月中，被醫生遊說即時接種科興疫苗，當時曾表示有一點擔心。

作為演藝界前輩，黃夏蕙近年仍不時提攜年輕一代藝人到內地、澳門登台，疫情下所有活動停止，人人「零收入」，她感到難過，接種疫苗對她而言，認為是作出示範，「我都係以身作則，我都88歲啦，呢隻針得50%都好啦！我地要有信心先，搞掂疫情先可以開通返，藝人先可以去賺錢。」

問到她會否擔心外地不接受科興疫苗認可時，她說，「唔打呢枝可以打乜針？都無其他。我唔會離開香港，我去過咁多個地方最鐘意香港，我最多只係會到澳門、內地登台，最多唔去日本！」又說自己不會到美國探望丈夫「香港賽車之父」之稱號的潘炳烈，會待他終有一日返港。「佢個邊都有打針，佢都知我打針啦！我唔會去搵佢架，等佢返過嚟！」

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她又提到，疫情反復令不少人感到「非常痛苦」，港府把關不力，令外地來港人士有機會將病毒帶來香港，「我地個個保護好自己，佢又放啲人來，（確診）零完又嚟，唔斷尾，不知何時何日好返？」現時已接種疫苗，「安樂哂」但仍有一事會繼續「堅持」，她說是要戴口罩，「當然要戴口罩！唔得！會拉㗎！」