68歲婦上月底死亡　死前26日打科興疫苗　專家指初步無因果關係

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-07 22:47

衞生署截至4月4日共接獲醫管局呈報15宗有關曾接種新冠疫苗死亡的個案。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（7日）召開會議，評估三宗有關接種新冠疫苗的嚴重異常事件。 當局首度公布一名3月29日去世的68歲婦人，於離世前26日、即3月3日曾接種科興疫苗。她患有高血壓、血脂紊亂及甲狀腺功能減退，初步解剖發現其死因是急性心肌梗塞，與接種疫苗無直接關係。 另外兩名分別為67及62歲男死者，前者的死因為冠狀動脈粥樣硬化引致的急性心肌梗塞，專家委員會指與疫苗接種沒有因果關係；後者仍需待初步解剖報告作評估。

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委員會總結3宗個案與疫苗接種無因果關係

專家委員會就現有的資料檢視每宗個案，包括考慮病者的病況及病歷、相關臨床數據、該疫苗相關的資料及初步解剖報告。死亡個案涉及11男4女，年齡介乎55至80歲，當中13人生前曾接種科興疫苗、2人接種復必泰疫苗。委員會認為大部分個案人士死於心血管病。

專家委員會已就其中三宗個案總結，其死亡與疫苗接種沒有因果關係；另11宗個案的病歷及初步解剖報告顯示，死亡與疫苗接種並無直接關係；餘下的一宗個案則於去世前25日曾接種科興疫苗，專家委員會會在獲得必須的資料後就這些個案的評估作出總結。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅。（歐嘉樂攝）

確診67歲男子死於急性心肌梗塞

於3月13日離世的67歲男子，根據全面解剖報告顯示，死因為冠狀動脈粥樣硬化引致的急性心肌梗塞，檢驗報告亦未發現有可能因疫苗而引起的免疫反應，因此委員會認為該男子的死亡與疫苗接種沒有因果關係。

委員會首次公布一名患有高血壓、血脂紊亂及甲狀腺功能減退的68歲婦人，於3月29日離世。她於去世前26日（3月3日）接種科興新冠疫苗。根據初步解剖發現，該女子死因是急性心肌梗塞，因此委員會初步認為該女子的死亡與疫苗接種並沒有直接關係。

第三個案涉及一名62歲男子，最近被診斷患高血壓。他於4月2日離世。他曾於去世前25日（3月8日）接種科興新冠疫苗。專家委員會會在獲得相關初步解剖報告後進行因果關係評估。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會。(張浩維攝)

根據本地的死亡率數據，在2019年的同一時期，在55歲或以上的人口當中，有438人死於缺血性心臟病，即每10萬人有17.2宗。有716人死於心臟病，即每10萬人有28.1宗。專家委員會經審視這些數據，並認為至今並未發現有不尋常的現象。專家委員會會繼續密切監察有關情況，並會收集更多數據以作進一步評估。

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