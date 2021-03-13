88歲黃夏蕙接種科興後家人擔心　考慮再打復必泰　梁子超：不建議

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-13 16:14

新冠肺炎疫苗接種計劃推出逾兩周，先後有已接種科興疫苗的長者，疑在接種科興疫苗後不適、中風以及死亡，令不少本來計劃接種的市民卻步，又考慮接種兩款疫苗增強防禦。已接近九十歲的藝人黃夏蕙上周五（5日）看醫生，被醫生遊說即時接種科興疫苗，由於間中有長者接種後死亡的新聞，她與她的家人連日來均顯得擔心，並考慮同時接種復必泰疫苗加強防護。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，現時未有實際數據同時接種兩款本港正在使用的疫苗會否出現不良反應及後果，但安全性成疑，絕對不建議。

藝人黃夏蕙本周一（8日）看醫生，被醫生遊說即時接種科興疫苗，連日來顯得擔心。

新冠肺炎疫苗接種計劃推出逾兩周，先後有已接種的市民，由其年長者疑在接種科興疫苗後不適、中風以及死亡。部分已接受注射的市民及其家人，因擔心副作用顯得徬徨，部分人因此取消接種，亦有人考慮接種兩款疫苗增強防禦。

藝人黃夏蕙本周一（8日）因膝蓋舊患看診所醫生，同日在她沒有跟親友討論下，醫生遊說她即時接種科興疫苗。接種疫苗後，黃夏蕙的家人均擔心她身體是否負荷得了，不時聯絡及問候。本來沒太大擔心的她亦有所懷疑，曾向親友查問，「係唔係要打埋另一款針（復必泰疫苗）可能安全返啲？」家人正遊說她不要重複接種疫苗。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼

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▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，荔枝角公園體育館接種中心情況▼

事實上，港府發言人回覆指，現時的疫苗預約登記系統，只能夠選擇注射其中一款的疫苗注射，若要更改選擇，要先取消本身的預約才可。可是，未能澄清惟現時市民同時可到私人家庭醫生診所接受注射，系統上會否能夠接洽，若市民想同時接種科興疫苗及復必泰疫苗，並非無可能。

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼

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呼吸系統專科醫生梁子超表示，現時未有實際數據指出，同時接種兩款本港正在使用的疫苗會否出現不良反應及後果，但效果、安全性成疑，絕對不建議，「理論上重複打針唔會有衝突，但兩款疫苗的安全性，由其核酸疫苗（即復必泰）安全性不是100%，第二針不良反應又會多，咩特殊反應又唔知，所以唔建議。」

▼2.22特首林鄭月娥率司局長接種科興疫苗▼

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▼2.22行政會議部分議員接種科興疫苗▼

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現時，英國正研究將牛頓大學的阿斯利康疫苗與美國的輝瑞疫苗以試驗性質混合同時使用。梁子超表示，現時當地只作試驗，並非完全了解效用及副作用，不同意用作比較，又認為現時本港出現的個案，部分可能與自身疾病有關，年長者不必過分擔心，但若然接種後感到不安，可「睇定啲」於較後時間才接受下一次的注射，「遲些打針唔會有反效果，或者可能會較穩定，如果太擔心就延遲少少去打，但唔好打曬兩款針，一來唔知反應，又浪費針藥。」