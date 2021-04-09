整筆撥款│社福機構儲備逾44億　薪酬末追水平　社總：政府應規管

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-09 08:00

政府自2000年推行整筆撥款（Lump Sum Grant, LSG）制度以來，一直為人詬病。專責小組檢討多年，原定去年5月完成，惟受社會運動、疫情影響進度停滯。 消息指，早前顧問公司已經完成調查，報告指19/20年度社福機構儲備增至44.7億元，較15/16年升28%，有32間機構既定儲備多於40%；惟整體160間機構只聘請3.8萬人，少於社署預估的3.9萬人，前線服務人手變少。 據了解，政府建議保留機構彈性處理整筆撥款的方式，保持撥款中位數不變，呼籲機構有效利用整筆撥款等，希望在第二季完成，惟當中無進一步監管機制。檢討小組成員、社總外務副會長張志偉認為，檢討報告力度太弱，儘管機構儲備增加，薪酬仍然跟不上公務員總薪酬表水平，呼籲政府盡責規管機構。

檢討小組成員、社總外務副會長張志偉表示，檢討力度太弱，工會難以收貨。（袁澍攝）

政府早前委託顧問公司進行調查，了解整筆撥款的推行狀況。據了解，在51間機構近2000人中回收到1287份（超過六成）問卷，指目前撥款足以應付現職現年資跟從公務員總薪級表（MPS）的薪酬待遇，不過若根據社聯的調查，計算上轉職前年資，也有3%左右差距。

32間機構既存儲備多於40%

結合問卷結果和社署資料，整筆撥款在17/18、18/19、19/20年度分別有28間、34間及33間機構儲備超過25%，需要退還資助。另一方面，全行儲備也從15/16年的34.9億升至19/20年的44.7億元，上升28%。在全行200億的撥款中，有32間的既存儲備多於40%，報告指這些均顯示整筆撥款足夠。

消息指，在公積金供款上，2019年有34間機構水平達至6.8%，41間有5%，另外43間則從5%起遞增。在公積金儲備上，由2015年的11.2億升至2019年的15.5億，升幅達28%。而在人手編制上，160間機構中，實際共聘請3.8萬人，少於計劃的3.9萬人，實際直接服務人數減少。

11類服務實際薪酬少過撥款1至6%

而在17個服務類別中，只有3類（綜合職業康復服務、展能中心、中度弱智人士宿舍）的實際薪酬多過撥款基準1%至3%，3類相約，另外11類服務的實際薪酬則少過撥款的1%至6%，即整個支出狀況、實際薪酬都少過社署撥款基準。張認為，機構雖然足夠有錢，或沒有安全感跟足MPS標準。

而在薪酬架構方面，前線職員中，49%的助理社會工作主任（ASWO） 、43%的社會工作助理（SWA）及28%的個人照護員頂薪點低於社署中薪點。

據了解政府仍冀保留機構可彈性處理整筆撥款

不過據了解，政府目前的取態仍是保留機構可彈性處理整筆撥款，未要求跟足MPS。張志偉認為力度太弱，工會難以收貨，指出報告證明有足夠錢在起薪點上跟足MPS。他建議政府能夠規管機構，「沒有進一步監管，可能仲衰過2008年的檢討。」

社署回覆查詢指，專責小組已完成檢討其中六個範疇並提出建議，並正繼續餘下的工作，預料檢討會在2021年第二季完成，並向勞工及福利局提交報告。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼