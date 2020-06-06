整筆撥款｜顧問已交初步數據：人手高於估計流失嚴重　將討論薪酬

政府推行整筆過撥款津助制（LSG）廿載，制度多年來為人詬病，專責小組進行檢討工作逾兩年，原訂今年5月完成，惟受社會運動、疫情影響進度停滯，政府料最快明年第一季方能將報告提交至立法會福利事務委員會討論。 檢討小組成員、社總外務副會長張志偉透露，顧問公司已向小組提交初步數據，發現業界實際人手普遍高於估計人手、員工流失問題嚴重、機構「肥上瘦下」等。小組將討論「戲肉」，即薪酬架構及人手編制範疇，社總倡議應設立「行規」，統一薪酬，又建議在公務員總薪級表（MPS）現行中薪點上增加兩至三級。

顧問公司已提交初步數據：實際人手高於估計 員工流失嚴重



張志偉表示，政府委託顧問公司進行調查，了解整筆撥款近年推行情況，收到132間機構回覆，數據主要介乎17/18年。初步顯示，在人手編制方面，業界實際人手普遍高於估計人手，部分如院舍服務更超過兩成。報告又發現，員工流失問題嚴重，整體離職率高達15%，前線人員離職數目遠超管理層，「前線流動好大」。



另外，針對撥款基準，顧問公司以機構實際聘請人數及員工工作年資，若「跟足」公務員總薪級表（MPS），每一年升一級推算，大部分機構薪酬支出沒超過中薪點，但支出已佔撥款9成。張認為，這反映機構有足夠錢，但「跟足」變相在財政上欠缺空全感。

入行超過20年，資深社工梁敬文（右）經歷過兩個制度的變化，慨嘆人工遠遠追不上以前。（黃詠榆攝）

前線職員中薪點便「封頂」



而在薪酬架構方面，前線職員如助理社會工作主任（ASWO）、社會工作助理（SWA）頂薪點只稍高於社署同等職位的中薪點，而福利工作員（WW）起薪點更低過正常水平。至於高級職位如總社會工作主任（CSWO）、高級社會工作主任（SSWO）則相對「跟足」。

一度轉行社工 「回巢」 ：人工較廿年前低



資深社工梁敬文由1986年入行，曾在長者服務範疇擔任社會工作助理、高級社會工作助理，年資豐富，在2000年前，即推行LSG制度前離開。其後，他在2008年重新入體制，但在新制下人工遠比過去低，他慨嘆「以前一直係跟政府MPS出糧，依家做咗8年先有廿年前嘅人工，當年離職時已有point25，現時只有point22」。梁續解釋，機構以「高級服務幹事」之名聘用他，變相將其人工「降格」，明言自己絕非單一個案。

社總外務副會長張志偉表示，顧問公司已向小組提交初步數據。（黃詠榆攝）

社總倡設「行規」統一薪酬



張志偉表示，小組將召開會議，討論檢討的關鍵部分，包括人手編制、撥款基準、薪酬架構等。張指，根據收集到的數據，顯示出前線員工無疑是被剝削的一群，離職率之亦令專業難以承傳，認為應設立「行規」，在薪酬、年資認可、公積金有統一做法。他建議，在MPS現行中薪點上加兩至三級，再配以中央人事監察系統。張解釋，機構壓榨員工一大原因是欠安全感，若機構跟足「行規」，如真的出現超支情況，社署應承諾「包底」。



小組建議逐步取消寄存帳戶

專責小組建議8大檢討範疇，包括非政府機構在整筆撥款津助制度下的運作環境、檢視人手編制及撥款基準、整筆撥款儲備或公積金儲備的運用和財政規劃、薪酬架構與員工離職率及職位出缺情況、《津助及服務協議》（FSA）相關活動和非政府機構的靈活性、檢討《津助及服務協議》的機制及機構服務表現評估的機制、透明度和對公眾負責、溝通及持份者的參與。張志偉透露，不少範疇已討論完，包括隨時間逐步取消寄存帳戶、明確建議FSA服務要分開，不要以撥款補貼非協議服務、且每5年檢討一次。

社署回覆指，「優化整筆撥款津助制度檢討專責小組」（專責小組）至今舉行了12次會議，受新冠肺炎疫情影響，檢討現預計於2020年12月完成。專責小組會在完成檢討後，將檢討報告提交勞工及福利局考慮。