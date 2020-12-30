市建局明年起為非政府機構提供中介服務　協助重建用地

市建局今日（30日）公布，將於明年1月1日起，為非政府機構提供中介服務計劃，以促成重建現時未「地盡其用」的土地，作住宅、商業及社區等多用途發展。計劃將分兩個階段進行，首階段將評估土地的重建潛力及技術問題，而第二階段則會就重建方案提供顧問服務。

市建局將於2021年1月1日起，為非政府機構提供中介服務計劃。（資料圖片）

市建局指，因應2019年施政報告有關覓地建屋的措施，將於明年1月1日起，向非政府機構提供中介服務計劃，並將由市建局附屬的市區重建中介服務有限公司推行。

計劃分兩階段，首階段工作主要就非政府機構的多用途發展重建願景及意向，進行重建潛力及技術問題的初步評估，以及按需要諮詢政府部門，再向非政府機構建議具體可行重建選項。而次階段，市建局將因應非政府機構的重建選項，提供所需的中介及顧問服務，落實重建方案的具體執行細節及時間表。

市建局已就推出中介服務計劃，擬定細則及備有相關資料，包括計劃簡介、申請資格、所需程序及意向書表格等，在計劃推出當日，將上載市區重建中介服務公司網頁。

中介服務將分為兩個階段。（資料圖片）

特首林鄭月娥於2019年施政報告提出，市建局、香港房屋協會和香港建造商會等機構將為營辦過渡性房屋的民間團體，提供專業意見和項目管理支援，並要求市建局在其重建項目中，參考馬頭圍道首個「首置」項目的經驗，提供更多「首置」或其他類別的資助出售房屋單位。