今增10人染疫　8宗為輸入5宗來自菲律賓　友愛邨70歲婦無源頭確診

撰文： 王潔恩 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-08 15:55

新冠肺炎疫情持續，本港今日（8日）新增10宗個案，當中有8宗是輸入個案，另有一宗是源頭不明的感染個案。另外，今日錄得約10宗初步確診個案。 資料顯示，在8宗輸入個案中，5人均是來自菲律賓的外傭，他們全部帶有N501Y變種病毒，另外一名來自印尼的輸入個案，亦同樣亦帶有變種病毒，即至今已累計有184宗變種病毒個案輸港。 此外，今日新增的源頭不明個案涉及一名70歲女士，她住在屯門友愛邨愛暉樓第3座，是昨日疫情記者會已曾交待的初步確診患者，現時她已經證實確診。

本港今日新增8宗輸入個案，當中有6人帶有變種病毒。（資料圖片/歐嘉樂攝）

本港今日新增的10宗個案中，有8宗是輸入個案，分別有5人來自菲律賓，另有3人從印尼抵港。5名菲律賓外傭全部都帶有N501Y變種病毒，印尼就1人有變種病毒，即累計有184宗變種病毒個案輸港。

資料顯示，上述8人分別住在大角咀香港旺角帝盛酒店、尖沙咀華美達華麗酒店、北角華美達盛景酒店，以及荃灣香港遠東絲麗酒店。

友愛邨愛暉樓今日再新增一宗確診個案，兩日內有兩人染疫。（資料圖片／張嘉敏攝）

屯門70歲老婦正式確診

除此之外，今日亦新增了兩宗本地個案，其中一宗感染源頭未明，涉及一名70歲女士，她並無病徵，住在屯門友愛邨愛暉樓第3座。

在昨日的疫情記者會中，衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾指，她視力不佳，經常留在家中，其朋友和家人每周都會到居所探望她。張竹君指，雖然她與昨日的確診個案單住相差一層，但有機會是家人及朋友早已染疫，然後將病毒傳染給患者。

醫管局昨天亦在記者會指，患者在4月6日因跌倒而被送院治療，院方為她進行入院篩查時檢測呈陽性。

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三歲女童染疫

此外，餘下一名本地個案，則與本地個案有流行病學關連。患者是3歲女童，她在4月6日發病。

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