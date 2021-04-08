新冠肺炎｜菲律賓疫情嚴重　許樹昌：應禁抵港但港人對外傭有需求

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-08 11:24

本港第四波疫情平穩，確診個案中大部分都是輸入個案。政府專家許樹昌認為，以防疫而言，應禁止菲律賓航班抵港，但政府需要考慮到港人對外傭的需求，認為政府亦可考慮容許已接種新冠疫苗的菲傭入境。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，在香港電台節目《千禧年代》表示，本港規定來自高風險地區的人士要檢疫21日，是全世界最嚴謹的措施，暫時未有變種病毒流入香港社區，而菲律賓疫情多又有變種病毒，屬於高危地區，「病毒喺菲律賓擴散得幾犀利，接種率又唔高，唔似香港咁可以全民打針，對香港有威脅」。他說，暫停旅客從菲律賓來港，可減低對香港的風險，不過政府亦會考慮港人對外傭的需求。

被問到有聲音提出，應該只容許已接種疫苗的菲傭抵港。許樹昌稱，打針後病毒仍可能傳染他人，「流行緊嘅變種病毒，打針未必覆蓋到，打咗好過完全無打」。他又認為，醫管局及安老院舍可放寬接種者探訪，探訪人士需打完兩針後14日，接受快速測試，並在戴口罩及保持手部衞生下探訪。

許樹昌指，認為接種者可以有條件下到醫管局或安老院舍探訪。（資料圖片）

屯門區接連有確診 區內可能有隱性傳播鏈

新冠疫苗接種計劃推行超過一個半月，有4人接種的疫苗跟預約時不同，出現「打錯針」情況，負責統籌的公務員事務局涉隱瞞，每次都要傳媒揭發才出稿交代。許樹昌表示，疫苗接種中心的行政人員，由現職或退休公務員擔任，無醫療背景，可能無法分辨疫苗款式，期望職員要倍加留意。

本地疫情方面，屯門區昨日（7日）錄得3宗個案，他表示區內可能有隱性傳播鏈，患者同住大廈的居民都應該強制檢測，視乎有無新個案才決定擴大檢測範圍。