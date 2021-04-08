旅發局賞你住｜140間酒店周五起供預訂　一文看清點享用500元折扣

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-08 17:21

香港旅遊發展局早前推出「賞你住」活動，巿民於3月26日至5月31日，在本地零售及餐飲實體店消費滿800港元，憑最多2張機印收據正本，可換取500港元酒店住宿計劃折扣。 明早（9日）上午10時起，140間參與酒店接受預訂，包括五星級的香港四季酒店、香港文華東方酒店等。不過活動僅得2萬個名額，先到先得。讀者可一文看清參與計劃的酒店名單及預約方法。

▼「賞你住」活動需知▼

最多可用2張機印正本夾800元收據

800元零售或餐飲收據，最多可由兩張機印收據正本組成，須是3月26日至5月31日期間所儲。不接受電子貨幣付款存根，收據必須列明商戶名稱、消費項目、日期及金額，登記入住酒店當日須提交機印收據正本，收據正本將不予退還。

單一超出800元金額收據，亦只可換領一次住宿折扣優惠。以每次訂房為單位，不可同一間訂房，用兩張$500住宿折扣優惠，同一訂單只可使用折扣優惠一次。

不接受網購收據、禮品卡收據等

賞你住計劃不接受信用卡、易辦事等電子貨幣付款存根。不接受訂金收據、網購收據、重印或副本收據。亦不接受個人服務（美容、醫療等）、代理及代辦服務、預付卡/禮品卡、門券、交通票、金融產品、酒店餐廳等收據。

+ 3 + 3 + 3

4月9日起接受預訂 須直接與酒店聯繫

4月9日上午10時起，至5月31日，參與「賞你住」的140間酒店接受預訂。市民必須直接聯絡參與酒店預訂，方可享用折扣，其他旅遊產品平台、線上酒店預訂平台等均不適用。

最遲5月31日登記入住 不能僅用餐

折扣只適用於「賞你住」活動期間（即4月9日上午10時至5月31日）的預訂，適用住宿期由4月9日至6月2日，但必須於5月31日或之前登記入住，及必須包括一晚或連續兩晚住宿，另可附加酒店餐飲或其他服務。

若僅在酒店用餐，不能享用折扣。參加計劃市民，不需親身到酒店預訂，惟每間參與酒店的訂房及提交消費收據副本程序均不同，可直接向酒店查詢。

▼「賞你住」活動酒店名單▼

改期或改入住者姓名 按酒店決定

一旦參與酒店活動期間，出現在政府的「曾有確診或疑似 2019 冠狀病毒病個案的大廈名單」，活動網站會即時暫停顯示該酒店，直至該酒店從名單中剔除。確認訂房後，若想取消、改期或更改入住者姓名等，將按酒店條款細則而定。