復必泰｜日均2.2萬人接種　30萬劑料月中耗盡　專家憂短缺無針打

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-08 18:50

30萬劑復必泰疫苗本周一（5日）恢復接種，近三日平均有22,000多人打針，以有關使用量推算，兩周內即下周末便會耗盡。公務員事務局局長聶德權日前更稱，復必泰疫苗供應有限，「想接種要趁早」。 阿斯利康疫苗在歐洲亦出現信心危機，有專家憂慮會令復必泰疫苗出口供應緊張；有藥劑師就稱，一旦因疫苗供應不足要再次暫停復必泰疫苗接種，勢必打擊市民打針意欲。

▼政府4月5日起恢復為市民接種復必泰疫苗▼

+ 2 + 2 + 2

復必泰疫苗早前因樽蓋未壓實而移位，暫停接種12日，直到德國藥廠BioNTech重新運送30萬劑疫苗到港，本周一再次開展接種。復打三日，每日平均共有22,290人注射第一針及第二針復必泰疫苗，以此推算不足兩周便會耗盡現貨。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，30萬劑疫苗短期內便會用完，而阿斯利康疫苗又傳出增加腦血栓風險，歐洲多國都不容許60歲以下市民接種，預計更加轉投BioNTech藥廠的疫苗，會令供應異常緊張，加上出口都要時間處理手續、運送，「無貨嚟點推廣計劃呢?想打都無得打點推?」

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明亦相信，復必泰疫苗兩周內便會耗盡，屆時都無新供應會打擊市民打針意欲，「今次唔係安全問題，而係點解時有時無?市民無興趣再打。」

藥廠BioNTech仍未公布樽蓋移位的最終調查報告，令原本已抵港的兩個批次合共100多萬劑復必泰疫苗要繼續封存。崔俊明關注，即使藥廠判斷兩個批次的疫苗可以繼續使用，都可能接近疫苗的半年保存期，最理想方法是藥廠收回兩個批次疫苗，再補充餘下的疫苗，「復必泰疫苗要儲存在負70度，（兩個批次）唔好頂住個雪櫃，如果唔騰空返好難再有一批飛過嚟......依㗎咁樣擺唔到多100萬劑疫苗，每次都係運得30萬劑嚟」。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

《香港01》向衞生署查詢會否因疫苗短缺再次暫停接種復必泰疫苗、兩個批次的調查進度等，截稿前未有回覆。