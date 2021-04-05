復必泰疫苗復打首日近1.2萬人接種　中年婦昨打科興後胸口痛送院

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-05 23:29

本港新冠肺炎疫苗接種計劃開展得如火如荼，今日（5日）為恢復接種BioNTech/復星醫藥復必泰首日，政府於晚上公布，共有11,700人接種第一或第二劑疫苗。疫苗接種39日以來，累計約48.7萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約33萬人接種科興疫苗，約15.6萬人接種復必泰疫苗。 當局公布，昨日（4日）有1宗接種科興疫苗後的送院個案，一名46歲女子在接種第二劑科興疫苗後，出現胸口痛及左臂麻痺，其後經治療後出院。

▼政府4月5日起恢復為市民接種復必泰疫苗▼

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合共近48萬人已打疫苗

政府公布，至今為市民接種共約577,200劑新冠疫苗，當中約487,000名市民已接種第一劑疫苗，包括約330,400人接種第一劑科興疫苗，約156,600人接種第一劑復必泰疫苗。

此外，共有90,200名市民已接種第二劑疫苗，包括83,100人已接種第二劑科興疫苗，約7,100人已接種第二劑復必泰疫苗。

上月24日，因復必泰疫苗批次包裝出現瑕疵，政府宣布暫停向市民接種，直至今日才恢復接種。當局表示，今日約有5,200名市民接種第一劑復必泰疫苗，約有6,500人接種第二劑，即全日共有11,700人接種復必泰疫苗。

整體接種率約95%

至於科興疫苗方面，今日約有2,900名市民接種第一劑科興疫苗，當中約2,600人在8間社區疫苗接種中心接種，約300人在參與計劃的私家醫生和診所接種。另約有6,600名市民接種第二劑科興疫苗，當中約5,200人在社區疫苗接種中心接種，約1,400人在私家醫生和診所接種。

而科興疫苗於社區疫苗接種中心的整體接種率約為96%；復必泰疫苗的整體接種率則約為95%。

此外，約有2,500名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，約12,800名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

中年婦胸口痛及左臂麻痺

而昨日共有1宗接種疫苗後的送院個案，一名46歲女子接種第二劑科興疫苗後，出現胸口痛及左臂麻痺。她於下午7時 13分被送往律敦治醫院，情況穩定，經治療後出院。