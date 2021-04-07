復必泰｜伊館外過百人候打針　排隊兩小時　市民：職員三問打乜針

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-07 15:50

早前因部分批次樽蓋有問題已暫停為市民注射的復必泰疫苗，被港府暫停接種兩周後，隨着新一批BioNTech疫苗上週五（2日）運抵香港，市民可於昨日起開始打針。 港府新增兩個注射地點，其中一個位於灣仔伊利沙伯體育館。 今日早上時段，場館外有多達100人排隊輪候打針，有到場的市民表示，平均要花上兩小時才能完成整個程序，時間較預期長，早前由於有外籍人士預約復必泰疫苗注射，最終「打錯針」注射科興疫苗，本身來自英國的Rice説，職員多次向她表示場館提供復必泰疫苗，向她確認並沒有到錯場館，「我覺得算安心咗。」亦有市民表示，場館內分別有三名職員三次提問他所注射的疫苗名稱，顯得非常謹慎。

為到英國外遊的謝先生，早前已經接種第一針復必泰疫苗，指今次接種需時較長。（梁煥敏攝）

謝先生為了到英國外遊，早前已經接受第一針復必泰疫苗注射，今日到來注射第二針，他說，根據上次經驗，連同打針十多分鐘已完成，今次等候時間較中山紀念公園體育館場館長很多，但認為可以接受，「入面check得好嚴謹，三個不同人士問你三次知唔知道今日打乜嘢針，要逐個逐個答佢，不停咁問。打針之前見個職員檢查個樽口，睇落好安全，好過喺英國打針。」他又說，本身同樣是預約於同一個地點打針，但最後被安排到新場地打針。

4月7日，於灣仔伊利沙伯體育館外有多達100人排隊輪候注射復必泰疫苗。（梁煥敏攝）

任職牙醫的徐先生表示，因工作需要所以早前已經接受第一針注射，今日前來補打第二針。他原定預約於早上9時30分到現場打針，當時人流已經非常多，單單於門外已經有數十人排隊等候，整個流程連同等候花兩小時，「呢度嘅櫃檯比中山紀念館嗰度少一半，搞耐好多，入咗去場館裏面仲要等45分鐘。」完成注射之後，場內有安排等候15分鐘休息，他說期間不見有其他人感到不適需要送院。

另外，來自英國的Rice説，今日早上9時30分的預約，最後要花上兩小時才完成整個注射程序，説，「真係冇諗過要搞咁耐，我搞咗兩個鐘先完成。」她説，由於想返回英國處理私務，因此盡快到來接種疫苗防疫，她指，英國只有阿斯利康疫苗注射，雖然有很多人已經接種，但係明白到效果不一樣，她亦了解過曾經有外籍人士本身預約復必泰疫苗，最終「打錯針」，接種科興疫苗，她說職員顯得較為謹慎，多次向她表示疫苗名稱，故此感到比較安心。

▼4.6復必泰疫苗恢復接種第二日 荔枝角公園體育館▼