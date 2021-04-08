鰂魚涌海濱地改建草坪　聖雅各福群會獲撥款130萬元

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-08 20:37

政府推出資助計劃支援非政府機構善用空置政府用地，發展局表示，截至今年3月31日批出合共約為1.64億元的資助上限，予非政府機構在16個空置政府用地上推行項目。 當中於鰂魚涌海濱一幅近4萬平方呎的土地，由聖雅各福群會申請擬改建草坪，提供康樂休憩場地，最初申請撥款6000萬元，其後獲批130萬元。而摩星嶺域多利道由香港社區組織協會用作過渡房屋，項目可提供最多13個單位，獲批740萬元。

聖雅各福群會申請於鰂魚涌海濱一幅近4萬平方呎的土地，將改建為具備附屬設施的開放草坪。（海濱事務委員會文件）

16個空置政府用地項目中，有3個為過渡房屋項目，當中香港社區組織協會申請於摩星嶺域多利道改建過渡屋的項目，最多可提供13個單位，獲批共740萬元。

而其他項目包括聖雅各福群會申請於鰂魚涌海濱一幅近4萬平方呎的土地，將改建為具備附屬設施的開放草坪，提供康樂休憩場地。聖雅各福群會最初申請的資助額為6000萬元，最終第一階段獲批130萬元。機構現正委聘顧問公司以進行園景及燈光的詳細設計及委聘承建商進行工地勘測。

此外，於荃灣川龍前「貫文學校」，香港攝影文化協會申請改建為攝影資源中心，推廣攝影和視覺藝術。機構最初申請的資助額為1800萬元，最終獲批300萬元。被評定為二級歷史建築的前「賈梅士學校」，由香港話劇團申請作戲劇教育中心。機構最初申請4700萬元，但最終獲批830萬元。