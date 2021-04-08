確診大廈食肆｜菲律賓、印尼輸入佔8宗　屯門友愛邨連續2日有確診

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-08 23:29

本港新冠肺炎疫情稍有緩和，衞生防護中心今日（4日）公布新增10宗個案，當中有1宗源頭不明的本地個案，以及1宗有關連個案，為1名3歲女童。衞生防護中心於晚上公布患者行蹤及住址的名單，沒有新上榜的餐廳及住址，僅更新多間輸入個案患者所住的酒店。 而8宗輸入個案中，其中5宗於菲律賓抵港，餘下3宗為印尼抵港，分別居於大角咀香港旺角帝盛酒店、北角華美達盛景酒店、尖沙咀華美達華麗酒店、荃灣香港遠東絲麗酒店。

衞生防護中心今日公布，錄得10宗確診個案，當中有1宗本地個案，以及1宗有關連個案。無源頭的本地個案患者為70歲老婦（編號︰11547），並無病徵，居於屯門友愛邨愛暉樓第3座，與昨日確診的另一名老婦（編號︰11535）所住大廈相同。

▼４月8日愛暉樓設流動採樣車▼

根據昨日疫情記者會中，衞生防護中心傳染病處主任張竹君所公布的消息，兩名患者所住的單位僅相隔一層，但相隔的距離較遠，亦非相同座向，樓層使用的電梯亦不同。因此張相信兩宗個案沒有直接關連，但不排除屯門區內有隱形傳播，現時的調查方向改為附近街市商場。

同時，該名70歲患者視力不良，主要留在家中， 家人每周會探望一次，有一名朋友會於周末到訪幫忙煮飯打掃。由於她在4月6日因跌倒入院，經醫院篩查檢測後，發現屬陽性個案。

而另一宗有關連個案為1名3歲女童（編號︰11548），發病日期為4月6日，沒有外遊記錄，但名單最新的資料，仍未公布其住址及相關詳情。

▼4月8日更新患者住所及行蹤▼

今8宗輸入個案佔5宗從菲律賓抵港

至於今日輸入個案合共有8宗，年齡介乎27至45歲，當中有5名患者從菲律賓抵港，全無病徵，其中1人（編號︰11541）居於大角咀香港旺角帝盛酒店；亦有2人（編號︰11542、11543）居於北角華美達盛景酒店；餘下2人（編號︰11544、11545）居於尖沙咀華美達華麗酒店。

另外3宗輸入個案則從印尼抵港，其中2人（編號︰11549、11550）出現病徵，發病日期分別為4月6日及4月7日，居於荃灣香港遠東絲麗酒店、尖沙咀華美達華麗酒店。而餘下1人（編號︰11546）並無病徵，名單上沒列出其所住地址。