前香港民族陣綫成員認藏爆炸品　控方引賊王案例　押後待專家報告

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-09 16:56

警方前年7月搜查荃灣工廈單位，並在單位檢獲1公斤爆炸品TATP、有關原材料、製作工具等第品，一名前香港民族陣綫成員當場被捕。他今日（9日）在高等法院承認存有爆炸品意圖危害生命或損毀財產罪，庭上透露，控方呈遞賊王葉繼歡當年管有爆炸品被判囚18年的案例作參考，但辯方稱本案爆炸品的威力較該案為低，而葉繼歡更是案底纍纍，情況與本案有別。由於控方不同意威力較低一說，於是案件押後至本月23日，以便控方再索取專家報告。

被告盧溢燊（29歲，無業）被控於2019年7月19日，在荃灣德士古道142號隆盛工廠大廈非法及惡意管有爆炸品三過氧化三丙酮（TATP），意圖危害生命或損毀財產。

警方在涉案單位門口截停拖著行李箱的被告

案情指，被告於2018年底向陳姓友人透露，「香港民族陣綫」的倉庫遭爆竊，並要找新地點作倉庫之用，陳認識涉案單位的舊租客，並知道他要搬走，因此安排被告到訪單位，而被告後來決定租用單位。被告後來因為沒有空，著陳代他簽租約。

2019年7月19日，警方進行監察任務，並在單位門口截停被告，當時被告拖著行李箱，並手持一個黃色頭盔。警方在單位內搜出1公斤TATP、汽油彈、製作TATP的原材料及工具等，而所有TATP為自行製作，遇上熱力、磨擦力或撞擊可引導爆炸，亦屬於不穩定的物質，容易引致爆炸。

鑒於TATP的危險性，警方決定在涉案大廈天台進行引爆，引爆時造成震盪及巨響，約5米範圍內出現損毀，而警方在引爆前也要疏散市民。

單位內亦搜出「香港獨立，分裂國安、顛覆國家」的宣傳單張

警方在單位內亦搜出港英旗、分別寫有「香港獨立」、「捍衛香港自由，打倒港版紅衛兵」的發泡膠板、書籍「香港獨立論」、3張寫有「香港獨立，分裂國安、顛覆國家」的宣傳單張。在被告的電話中，警方亦發現兩個簡體字的文件檔，內容有關製作爆炸品的教學、爆炸品的特性。

被告因事件還押3個月後，控方始發現案件未獲律政司司長同意檢控書，後來撤控重新提告。因此，辯方希望法庭考慮到情況，可以酌情給予4.5個月刑期扣減。但控方則認為不應將該3個月的還押日子計算在本案內。

控方呈呈遞賊王葉繼歡案例 辯方指與本案不同

辯方承認TATP易燃，亦可自行製作，有危險性，指本案可以12年為量刑起點。對於控方呈遞賊王葉繼歡因管有兩公斤爆炸品三硝基甲苯（TNT）被判18年監禁的案例，辯方呈遞國際期刊Shock Wave本案的TATP威力較TNT低，只有TNT的約7成威力，再者葉繼歡案底纍纍，情況與本案被告不同。

不過，控方不同意辯方稱TATP威力較低，又指TATP可自行製作，較為危險。法官於是要求控方再索取專家報告，案件押後判刑。

案件編號：HCCC318/2020