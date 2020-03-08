【炸彈案】警查多宗炸彈案涉3款炸藥　TATP、HMTD、ANFO是什麼？

本港1月底至2月初連接發生多宗炸彈案，有組織罪案及三合會調查科破獲其中3宗案件，包括明愛醫院、深圳灣口岸、羅湖站月台，共拘捕17人。每宗涉及爆炸品的案件，爆炸品處理課（EOD）的炸彈專家皆會到場調查，並檢走炸彈檢驗，爆炸品處理課高級警司馬偉德指，土製炸彈的炸藥包括TATP、HMTD、ANFO，常被世界各地的恐怖份子使用。

爆炸品處理課高級警司馬偉德（Alick McWhirter) 。（孔繁栩攝）

爆炸品處理課高級警司馬偉德（Alick McWhirter) 表示，近月本港持續面對暴力及無差別的爆炸事件，暴力團伙為了達成政治目的而放置爆炸，過去月內見到多個具爆炸性及具威力的土製炸彈，炸藥包括TATP（三過氧化三丙酮）、HMTD（六亞甲基三過氧化二胺）、ANFO（硝油炸彈），常被世界各地的恐怖份子使用，並以搖控裝置引爆。

他續指，昨晚警方破獲炸彈工廠，發現大量物品，包括可被使用的搖控裝置、土製炸藥，以及大量可用於製作更多炸藥、共重約2.6噸化學品。他指犯人在商廈內製作及儲放炸彈，足見是罔顧他人安全。

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翻查資料，ANFO（Ammonium Nitrate and Fuel Oil，硝油炸彈）是常見的工業炸藥，以肥料（硝酸銨）混合汽油製成，原材料容易購得，而且成本低、製作易，故也被稱為「肥料炸彈」、「窮人炸彈」。

硝酸銨是結晶狀的鹽化合物，主要用作肥料、工業與軍用炸藥，須較高的溫度才會引燃並釋放大量氧氣，可造成威力強大的爆炸。2016年2月，「本土民主前線」發言人黃台仰被警方拘捕，其天水圍天晴邨單位內檢獲搜獲多種化學品，包括硝酸銨、聚乙二醇和二氧化硅等，警方懷疑用作製造炸藥。

硝酸銨曾經常被恐怖份子使用，國際上有多宗爆炸案與硝酸銨有關。1995年，美國奧克拉荷馬市發生汽車爆炸案，造成167人死亡、850人受傷，炸彈以5,000磅硝酸銨及一種爆炸性燃料製成。2011年，挪威奧斯陸政府大樓外有汽車炸彈爆炸，造成8死、30傷，炸彈亦是由化肥造成。同年，孟買發生三宗炸彈爆炸案，為恐怖分子秘密活動，爆炸物中含有硝酸銨，導致18人死、131人傷。

警方在華仁書院發現爆炸品，初步相信內有HMTD炸藥。(警方提供)

至於HMTD（六亞甲基三過氧化二胺）炸藥為白色固體，具高爆炸性，對物理衝擊、摩擦及火焰較為敏感，只需明火或電流便可引爆。它與另一種炸藥TATP同樣於19世紀研製出來，曾被用作恐怖襲擊。2010年美國加州在一個單位檢獲約3.6公斤自制爆炸物HMTD，當局曾表示，其爆炸威力比2005年造成52人死亡的倫敦地鐵爆炸案更大。

去年12月，華仁書院發現兩個土製炸彈，爆炸品調查課指炸彈以兩個筲箕對摺而成，內有合共10公斤HMTD炸藥及硝酸鋁，當中有大量釘，以保鮮紙包褢，並發現手機，相信是RCIED（Radio Controlled Improvised Explosive Device）遙控土製炸彈，一旦引爆，威力達50至100米，可釀大量死傷。

今年7月，警方在荃灣德士古道隆盛工廠大廈20樓D室5號房檢獲1.5公斤TATP。（資料圖片）

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而TATP（Triacetone triperoxide）的原材料可輕易在市面購得，包括丙酮（acetone）、含氧水（oxygenated water）和硫（sulfuric）、鹽酸（hydrochloric acid）或硝酸（nitric acid），製成後呈白色結晶狀。由於容易製作、容易引爆而且殺傷力強，故此亦被稱為「撒旦之母」、「熵炸藥」。TATP是極為不穩定及敏感的爆炸品，遇熱力及摩擦侯會點燃。

本港近年多次檢獲TATP炸藥。兩名分別17歲及19歲的明愛馬鞍山中學男學生同被控一項管有爆炸品罪，指他們於去年11月27日，在學校管有一個錫紙包，載有共約4粒碗豆大小的粉末，該粉末為俗稱TATP（三過氧化三丙酮）的高性能炸藥。2名被告獲准保釋，不可踏足學校的實驗室，而19歲被告的家中客廳要安裝連接互聯網、沒有錄影功能的直播鏡頭，以讓警方監察。

去年7月，警方在荃灣德士古道隆盛工廠大廈20樓D室5號房檢獲1.5公斤TATP，拘捕27歲香港民族陣綫成員盧溢燊，控告他一項明知而管有爆炸品罪，其後改控製造炸藥意圖危害生命或財產罪。