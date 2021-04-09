阿斯利康疫苗｜陳肇始：這疫苗毋須今年供港　考慮採購新一代疫苗

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-09 13:38

英國牛津／阿斯利康的疫苗近日被歐洲藥物管理局（EMA）指可能會造成接種者血栓，不少人關注這款疫苗的安全性，而本港亦已預先採購這款疫苗，本來計劃在今年第二季供港。 不過，食物及衞生局局長陳肇始今天（9日）表示，由於香港現時已採購1500萬劑疫苗，已經足夠全港市民接種，政府認為阿斯利康疫苗毋須在今年供港，以免造成浪費。 至於需否「撻訂」、有無涉及公帑，陳肇始則稱，由於已簽了預先採購協議，不能提供更多資料。

圖為2021年3月20日，英國英格蘭布里德波特一間醫療中心的阿斯利康製藥公司新冠疫苗。（Getty Images）

食物及衞生局局長陳肇始在立法會衞生事務委員會表示，政府現時已採購1500萬劑疫苗，內地科興及德國BioNTech各750萬劑，已經足夠全港市民接種，鑑於香港疫苗供應充足，即使政府早前與阿斯利康簽訂了預先採購協議，但政府認為阿斯利康疫苗無需要在今年供港，以免在新冠疫苗全球短缺下造成浪費。

陳肇始表示，政府認為阿斯利康疫苗毋須在今年供港，以免造成浪費。 （資料圖片）

她稱，政府亦有關注阿斯利康疫苗在全球的事故報告，並會考慮採購新一代的疫苗，包括對變種病毒有效、保護力更好的疫苗。

至於需否「撻訂」、有無涉及公帑，陳肇始則稱，由於已簽了預先採購協議，不能提供更多資料。

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