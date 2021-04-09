歐洲指阿斯利康或致血栓　梁子超︰若科興復必泰供應足　不應冒險

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-09 10:55

歐洲藥品管理局指，英國阿斯利康新冠疫苗，可能出現血栓副作用後，多國相繼修訂接種該疫苗的指引並設限。呼吸系統專科醫生梁子超今早（9日）在商業電台《在晴朗的一天出發》上表示，若另外兩款疫苗供應不受影響，不需要阿斯利康疫苗，認為有得選擇為何要冒險。對於本港接種率偏低，梁子超認為，每宗疫苗接種不良事件，政府都不排除與疫苗有關，令市民「虛驚」。他關注變種病毒的輸入風險，須加強源頭控制。

就歐洲藥品管理局指出阿斯利康疫苗可能與血栓有關，梁子超認為，已有相關數據下，如本港另外兩款疫苗供應足夠，不需要訂購阿斯利康疫苗，認為有得選擇為何要冒險，但未知港府與藥廠的合約內容。

對於本港接種率偏低，梁子超認為，與市民「虛驚」疫苗產生副作用有關。他指，當局推廣接種計劃時，應給予正面訊息，但最終只指每宗疫苗接種不良事件，不排除與疫苗有關，令市民「虛驚」。他認為，政府應收集其他國家資料以及分析香港個案，由專家委員會給予公眾清晰訊息，包括本港是否低發病率，以及疫苗會否引起冠心病或中風等。

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他另外關注，同即使三成人，以至五成完成接種疫苗，但仍有感染變種病毒的風險，不能對變種病毒輸入個案掉以輕心，須加強源頭控制。他指出，現時入境人士需檢疫21天，但在機場、酒店及接送車輛，仍有可能接觸到本地人，加上不排除部分人潛伏期超過21日，及會有「假陰性」情況，憂過程中傳染給本地人，會迅速滲入社區，但本港難如內地全面封鎖及排查，未必能有效控制疫情。

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