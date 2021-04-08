阿斯利康│與血栓或有關專家不建議購入　藥廠覆01：疫苗將續供港

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-08 17:31

歐洲藥品管理局（EMA）的安全委員會周三（7日）發聲明稱，英國牛津-阿斯利康疫苗與血栓可能有關，血栓應被列為疫苗的罕有副作用，多個國家早前已相繼宣布暫停接種。 港府早前擬購入750萬劑阿斯利康疫苗，有專家指不建議購入。阿斯利康藥廠回覆《香港01》表示，目前計劃保持不變，將繼續與香港和澳門政府緊密合作，按照協議向香港及澳門市民提供阿斯利康新冠疫苗。 被問到會否轉用其他疫苗、減少訂購阿斯利康疫苗數目，食物及衞生局則表示，由於政府已與疫苗製造商簽訂保密協議，未能透露有關個別疫苗的資料。

英國牛津-阿斯利康疫苗與血栓可能有關，引起多個疑慮。（路透社）

食物及衞生局回覆《香港01》，任何新冠疫苗供應本港及為市民接種前，必須經過《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）（《規例》）的程序批准認可作緊急使用。

食衞局指，衞生署至今仍未收到阿斯利康根據《規例》就認可其新冠疫苗提交的申請。政府會密切注意其他藥物監管當局公布的最新資料，並會繼續與藥廠聯絡，索取相關使用安全資料。當局強調，會確保疫苗符合安全、效能和質素的要求，以及按照《規例》相關要求及程序嚴格審批作緊急使用，方會安排市民接種。

至於會否轉用其他疫苗、減少訂購阿斯利康疫苗數目，局方指，由於政府已與疫苗製造商簽訂保密協議，未能透露有關個別疫苗的資料。

阿斯利康藥廠：繼續與港府合作提供疫苗

阿斯利康藥廠回覆《香港01》表示，目前計劃保持不變，將繼續與香港和澳門政府緊密合作，按照協議向香港及澳門市民提供阿斯利康新冠疫苗。

歐洲藥品管理局（EMA）的安全委員會周三（7日）發聲明稱，英國牛津-阿斯利康疫苗血栓可能存在關連，應被列為牛津疫苗的罕有副作用，但強調相信民眾仍可繼續注射，重申接種疫苗的好處大於風險。

許樹昌不建議購入阿斯利康 崔俊明稱可減購買數量

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早在港台《千禧年代》表示，個人建議香港不應購入阿斯利康疫苗。他指，以其理解，政府與藥廠只是初步協議，最近仍未入紙批准在港緊急使用。他續指，現時有更多資料顯示，阿斯利康疫苗對南非變種病毒保護率只有約一成，而且有血栓風險，認為不是很好的選擇，亦不建議買入讓長者使用，認為是自找麻煩。

藥劑師學會會長崔俊明在同一節目表示，接種者腦靜脈竇血栓個案集中在歐洲年輕女性，估計當地女士多服用避孕藥有關，因為該藥本身都可能會引致血栓。崔俊明指出，港府早前已跟阿斯利康簽署協議，可能必須購買一定數量的疫苗，建議政府大減數量，由750萬劑減一半避免浪費。

兩人均建議政府可以考慮購入強生疫苗，好處是只須接種一劑，且對南非變種病毒的保護率又至少50%。