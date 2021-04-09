斥資逾15.8億元建柴灣政府綜合大樓　警隊是最大用家將設扣車中心

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-09 14:54

保安局今日（9日）到立法會保安事務委員會，建議將興建柴灣政府綜合大樓的工務項目提升為甲級，估計造價需約15億8,500萬元，佔地約7,000平方米，八層高設計，計劃今年第二季向工務小組委員會提交撥款審議，料獲撥款後約3年內內竣工。有議員質疑，為何不是由發展局負責講解，當局解釋，該幢擬建大樓最大用家為警務處，佔55%。有議員質疑該工程進度慢，「唔想搞幾年，塊地先喺度曬太陽」。

將興建的柴灣政府綜合大樓，會重置港島總區交通部車輛扣留及驗車中心。（資料圖片）

港島總區交通部。（資料圖片／警務處圖片）

警裝備持續上升需增貯存設施

擬興建的柴灣政府綜合大樓，會供五個政府部門使用，包括警務處、食物環境衞生署、機電工程署、政府物流服務署及政府化驗所。其中警務處佔用設施最多，包括重置港島總區交通部車輛扣留及驗車中心、物料統籌科貯存中心及為刑事總部設置一所證物貯存室。保安局指，警隊近年人手及裝備數量持續上升，貯存設施不足問題日趨嚴重。

大樓55%由警務處使用

工聯會麥美娟質疑，為何非由發展局出席介紹該工程。建築、測量及都市規劃界謝偉銓質疑，有關用地於2015年已完成環境評估，卻拖至現在才提交立法會，形容「唔想搞幾年，塊地先喺度曬太陽」。旅遊界姚思榮關注，大樓附近多停車場，對該區帶來的交通影響。

料每日有400架次車輛出入大樓

保安局副局長區志光表示，該大樓約55%會由警務處使用，「係大戶」，日後會成立聯合管理委員會管理。他解釋，計劃早前只預警務處及食環署，其後才加入多三個部門。大樓可容納約250輛車，大部份是扣留車，估計平均每日出入400架次，相信不會對區內造成太大影響。

警︰刑事案證物兩年增47%

就將設警隊證物儲存室，警務處總警司（策劃及發展）李雅麗表示，儲存的都是涉及刑事案件的證物，過去2年急增了47%，需要正統空間儲存，不涉及任何危險品或化學品。