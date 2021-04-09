消防處建議修例　准市民自行裝火警偵測器　三房單位倡裝五個

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-09 13:13

本港接近90%樓宇火警在家居發生，消防處建議修訂《消防條例》，准市民可自行安裝獨立火警偵測器，不須委聘註冊承辦商。當局將就修例提交立法會，以先訂立後審議方式處理，料於今年下半年落實。當局指會提供指引，不過火警偵測器從規管條例剔除後，即屬消費商品，品質會由市場監管，或會考慮與消費者委員會合作抽查。據處方研究，建議住所睡房優先安裝，其次是廚房及走廊，以三房單位為例，可安裝五個偵測器。

獨立火警偵測器現屬於第95章《消防條例》界定的消防裝置，需按規例要求，委聘註冊承辦商裝置、保養、檢查或修理，並須由承辦商每12個月檢查至少一次。擁有人須承擔購買偵測器、聘用承辦商、證書費用等約1,000元，另需支付 500元聘用承辦每年檢查。

消防處指，為加強消防安全，建議修訂上述規管條例，剔除火警偵測器，即准市民可自行安裝火警偵測器，不須委聘註冊承辦商，亦即豁免每年檢查的法定責任。當局計劃於今年第二季就修例提交立法會，以先訂立後審議方式處理，以期於今年下半年落實。

旅遊界姚思榮關注，會否資助「三無大廈」及會考慮禁止網購火警偵測器，以便規管，及如何保證市面有關產品質素及無失修。批發及零售界邵家輝關注，以家居為例，什麼地方合適安裝，及有關價格。

保安局副局長區志光表示，火警偵測器不再受法例規管後，變成消費品，相信可提高市民安裝誘因，當局會提供指引，介紹國際標準，及如果維持效能等，以便市民選購，但商品品質會由市場監管。就「三無大廈」，他指會考慮資助，持「開放態度」。

建議家居優先在睡房安裝火警偵測器

消防處助理處長（牌照及審批）梁冠康表示，會考慮與消委會商討合作，抽查市面產品，供市民參考等。據處方研究，建議家居優先在睡房安裝，住戶入睡後亦能夠及時警覺及撤離，其次是廚房及走廊，以三房單位為例，可安裝五個偵測器。

消防處曾測試市面上22個符合內地、英國及美國各地標準的不同型號，模擬家居火警環境，結果顯示，全數裝置均能及時發出警報，令人滿意，視乎有無額外功能，每個售200元至800元不等。