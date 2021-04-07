保安牌│去年多2.8萬人有　總人數破35萬　業界：踴躍情況十年首見

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-07 08:00

疫情爆發逾年，失業率持續高企，不少人靠散工過活。根據保安局最新數據，去年持保安牌人數突破35萬，按年增加2.8萬人，當中31至50歲的年齡組群增幅明顯，一年間增加逾萬人入行。 有物管業界人士表示，踴躍情況十年首見，「整體年青化，空中服務員都有」，亦令行內人數接近飽和；亦有旅遊業工會指，行業過去停擺一年，不少人靠臨時工維持生計，相信至少三分一從業員有考保安牌，以備不時之需。

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截至2月底有35.05萬人持保安牌

目前所有執行保安工作以賺取酬勞的人士，均須先申領許可證（俗稱保安牌）。根據保安局數據，2020年持有效許可證人數為35.15萬人，較2019年的32. 35萬人，上升了2.8萬人，當中以31至40歲、41至50歲兩個年齡組群，增幅由尤其明顯，前者由3.25萬人增至3.60萬人，後者由6.06萬人增至6.81萬人，共增逾1萬人。至於截至今年2月底，最新持牌人數稍降，約有35.08萬人。

去年持保安牌人數突破35萬，按年增加2.8萬人。（資料圖片／羅君豪攝）

物管業界：踴躍情況十年首見

香港物業管理公司協會會長陳志球直言，踴躍情況十年首見，主要轉行人士包括服務、零售、旅遊、餐飲等，受疫情重創的行業，「同埋整體年青化，空中服務員都有」。他指，近年多新樓宇、設施落成，加上疫情下物管行業反而需要更多人手，「檢測、圍封呀」，目前仍是「工搵人」，「如果肯做多數都有工開」，直言：「不止是保安，有好多與物業管理工作有關都需要考牌。」

保安業商會主席何啟文指，目前持牌人數逾35萬，行業接近飽和，「以前好多短缺，現時都fill了九成人手」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

「新力軍」年齡主要為45歲 持牌人數接近飽和

保安業商會主席何啟文指，相信今年首兩個月人數稍降，是與退休人數多、續牌有關，坦言近幾個月仍有大量人加入，如飲食業、物流業等，旅遊業人士則較多做兼職，「語言能力較好，客戶服務都可以幫手」，這群「新力軍」年齡主要為45歲左右。他認為，目前持牌人數逾35萬，行業接近飽和，「以前好多短缺，現時都fill了九成人手」，但亦留意到人手未必穩定，「好多人做一陣，之後又重返本行」。

香港旅遊業外遊領隊及導遊工會主席湯劍生表示，由於保安牌門檻低，相信至少三分一旅遊業從業員有考，「考定睇定啲」．（資料圖片／林頌華攝）

導遊工會：至少三分一旅業人士考保安牌

香港旅遊業外遊領隊及導遊工會主席湯劍生表示，由於保安牌門檻低，短時間內便可取得牌照，相信至少三分一旅遊業從業員有考，「考定睇定啲」。他說，過去一年旅業停頓，大部分轉做臨時工，如大廈、商埸保安、速遞員，「甚至可能係啲臨時工，幫手量度體溫」，部分人亦會做檢測中心擔任兼職，「職位通常較前線，加上經外判招聘，時薪通常只有40至50元」。對於政府會將疫苗接種中心職位，外判予旅遊業界員工，他指行內正熱烈討論，「尤其是主管級，人工可以達數萬元」，相信競爭激烈。

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