衞生署爆離職潮　去年144人辭職　醫生工會會長李慧茵「裸辭」

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-09 17:59

衞生署爆發辭職潮，去年度共有144人辭職，相比前年大增逾三成。其中一名「逃離」衞生署的人是衞生防護中心感染控制處醫生李慧茵，李慧茵向《香港01》證實，她在去年12月辭職，本月起離開這個工作了近15年的政府部門，但未有新的工作安排，希望先休息一下。 被問到是否因為不想宣誓而「裸辭」，她稱不想多談原因，亦不希望為留在政府內的同事造成壓力。她同時是醫生工會「政府醫生協會」會長，該會副會長會暫時署任職務，至6月再選舉新會長。

李慧茵同時是政府醫生協會（GDA）會長，她稱自己本來的任期至6月才完結。（資料圖片）

李慧茵：唔做一樣嘢，就做其他嘢，有好多可能性

《香港01》接獲消息指，政府醫生協會會長李慧茵辭職，離開公務員團隊。李慧茵回覆記者查詢時確認，她在去年12月已辭職，今年3月31日是最後上班日。

她指自己未有新的工作安排，亦即「裸辭」，被問到為何急於辭職，她稱「想休息」，對於未來路向，她說「唔做一樣嘢，就做其他嘢，有好多可能性，呢段時間咪抖下先囉！」被問到會否離開香港，她直言未知，「就算而家唔係，第二時係點都唔知」。

早前有傳媒報道，有衞生署職員表明不想簽署聲明而辭職，被問到辭職是否亦因不想宣誓，李慧茵坦言不想多談離職原因，僅稱是自去年下半年起萌生去意，「我亦都唔想畀壓力、judgement（判斷）畀其他同事、繼續做緊嘅同事，我覺得無論點樣都好，留低同走，都各自有佢嘅理由，大家都唔好pass judgement（對人下判斷）或者唔好估。」而由於她於12月已提出請辭，按公務員事務局要求，毋須宣誓。

衞生署表示，2020/21年度全年有144人辭職，佔該年度人手編制2%。（資料圖片／羅君豪攝）

李慧茵於衞生署工作接近15年

李慧茵畢業後先於醫院管理局工作數年，再轉到衞生署，一做便是14年9個月，雖然不捨同事，但她心情亦平靜，「都無咩特別，人總係要試下新嘢，有時都要離開下comfort zone（舒適區）…唔捨得同事，識咗好多好同事、好朋友，最大係賺咗喺呢度。」

李慧茵同時是政府醫生協會（GDA）會長，她稱自己本來的任期至6月才完結，該會副會長現時會暫時署任職務，至6月在會員大會再選舉新會長。

自2019年反修例及2020年醫護罷工事件，醫護人員被捲入政治風眼。圖為公立醫院醫生。（資料圖片）

年資達30年的員工也辭職

衞生署表示，2020/21年度全年有144人辭職，佔該年度人手編制2%，而2019/20年度就有108人辭職，換言之，去年度辭職的人較前一年度多33%。

另外，署方指，以離職生效日計起，去年9月至今年2月期間，共有76人辭職，當中包括醫護人員及一般職系等人員，服務年資由約半年至30年不等。

被問到有多少名衞生署職員無簽署宣誓聲明，及是否已遭解僱，衞生署稱在整理有關數據後，會向公務員事務局報告，公務員事務局會適時匯報。至於沒有簽妥和交回聲明的個案，衞生署在諮詢公務員事務局後會作出適當跟進。