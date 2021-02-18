公務員宣誓｜今最後限期　新公務員工會主席顏武周已辭職

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-02-18 18:18

公務員簽署聲明及宣誓今日（18日）屆滿，今年1月解散的新公務員工會主席顏武周已經辭去勞工處的助理勞工事務主任職位，農曆新年假期前已是最後一日上班。

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2019年反修例期間成立工會 今年1月解散

新公務員工會於2019年修例風波時成立，公務員集會發起人之一顏武周擔任主席。公會在今年1月16日宣布解散，顏武周當時表示，他們一早就有收集公務員對宣誓的疑慮，亦有將意見轉達政府。顏說，他最大的考慮便是工會理事的人身安全以及會員的資料。因此去做一項早已表態，而再作評論卻需承擔巨大風險的事情，他認為是不恰當的，又表示有時候「不能評論」已經是一種評論。

顏武周當時說，「工會理事可能無法留在政府，亦意味將失去工會會員及理事的資格」，而解散工會是無奈但必要的做法。

工會解散到尾聲 待銀行發年取消戶口證明

顏武周在新公務員工會facebook交代離職及公會情況，指公會解散已近尾聲，正等待銀行發出取消戶口證明書，相關會員資料會依照當時決定銷毀一切記錄，而剩餘資金則會捐贈與數間指定慈善機構，相關收據會交予職工會登記局。

顏表示：「香港人實在不需要妄自菲薄，但同時亦需要認清現況，整個局勢與以往已經截然不同，繼續用過去的方法，其成本及效益必需要重新估量，而解散工會及離開政府的決定也是在這環境下所作出的決定。」

指簽署聲明僅因素之一 現時崗位發揮空間有限

至於離職的原因，顏武周指簽署聲明確實是其中一個因素，但更重要要的是他認為現時的崗位能發揮的空間已經相當有限，因此無必要留在政府，而最後工作天為2月11日年三十晚。他又說，明天2月19日，是新公會就政府防疫政策及人手安排在政總外舉辦集會的一周年，有同事指該次集會亦是香港至今最後一次獲發不反對通知書的集會。他說只要意志堅定，無論面對怎樣的困境，外界影響總是有限的，又說未來面對的「步步進逼」，「是對各位香港人能否堅守價值的考驗，繼續『生活在真實之中』。」

2020年6月，原署任一級助理勞工事務主任的顏武周被取消署任，而工會另一成員賴嘉欣亦在去年中未能「坐正」。

新消防工會：拒絕宣誓同事為數不多

香港消防救護控制組人員聯合工會主席蘇頌樑接受《香港01》查詢時指，據其了解拒絕宣誓的同事為數不多，自己亦打算宣誓。他坦言，看不到拒絕宣誓有很大的意義；對大部分同事而言，基於生計及追求穩定，加上宣誓不會帶來太大枷鎖，故沒有誘因不宣誓。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭就表示，掌握不到已宣誓公務員的數字，因為涉及私穩，公務員不會透露他們的取向。