公務員宣誓｜聶德權：逾百公務員拒宣誓　將啟動機制要求離職

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-15 19:03

港府要求所有現職公務員宣誓或簽署聲明，擁護《基本法》和效忠香港特區，限期於2月底屆滿。公務員事務局局長聶德權今（15日）表示，拒簽宣誓聲明的公務員逾100人，但不足200人，相關部門正整理資料，局方將於下月委員會會議上作交代。 聶德權出席公務員及資助機構員工事務委員會時表示，政府相關部門已發信予拒簽聲明的公務員，要求說明原因，在收到回覆後，將啟動公務人員管理機制，有關人士及後需要離開公務員隊伍。他強調是按現有紀律懲處程序處理，亦會經公務員敍用委員會審理，相信所需時間不會太長。

公務員編制零增長 來年計劃招聘1萬人

聶德權表示，其他絕大部分已簽署聲明的公務員，均清楚在公務員團隊工作有基本責任和擔當，包括擁護《基本法》及效忠特區政府。但他承認，公務員過去在擁護《基本法》、對於憲制秩序的了解並不足夠，日後需要加強相關培訓。

政府宣布，2021/22年公務員編制將是零增長，聶德權表示，已鼓勵部門透過內部調配和精簡程序，應付工作量。他又指，去年政府撥款60億元創造的3萬個職位，當中1萬8千人已入職，強調即使明年公務員編制零增長，但都不代表不會進行招聘，因應有不少公務員已屆退休年齡，政府來年計劃招聘1萬個職位。