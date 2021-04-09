旅遊業爆港府保留郵輪公海遊返港需檢疫21日　斥落後台灣同新加坡

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-09 21:04

旅遊業因新冠肺炎疫停頓，業界計劃於暑假前推出郵輪公海遊，惟港府遲遲未提供開航條件，擔心會錯失暑假檔期。香港旅行社解困大聯盟發起成員李振庭今日( 9日）引述早前跟港府討論有關事宜，指條例上乘客離開香港水域到公海，回港之後要隔離21日，他批評根本不合理，「佢哋檢測咗上船，完全冇掂過其他外來人，我唔明白點解要咁檢疫？條例係死嘅，點解冇辦法可以改一改，台灣同新加坡都做到。」他認為如果上船人士需要全數接種新冠疫苗，令行業重開非常困難，「根本冇得做」，指如果需要所有乘客注射疫苗才能上船，做法有點「強人所難」。

香港旅行社解困大聯盟要求港府說明舉辦郵輪公海的檢疫條件。（盧翊銘攝）

雲頂郵輪集團：已畀晒成盤計劃政府

香港旅行社解困大聯盟今日（9日）與兩間郵輪公司近日多次向外表示，有意盡快推出郵輪公海遊，希望可以在外遊未能開通之前，推出不同的旅遊產品，有關的郵輪公司表示，早前已向政府推出多個防疫措施、重開條件，例如所有乘客上船之前需要進行快速測試、郵輪上只會開放有露台及窗戶的客房、船上會增加醫生及護士的數量及已安排多間負壓房間，若有乘客於途中發現受到感染，可以進行完全隔離等，期間提到台灣及新加坡已經推出有關旅遊產品九個月及七個月，全部「零確診」，認為做法安全。

雲頂郵輪集團高級副總裁李鳳霞說：「我哋已經畀晒成盤計劃，但係就係唔知道港府想開出乜嘢條件？我哋就係乜都唔知！」

雲頂郵輪集團高級副總裁李鳳霞說，港府遲遲未能開出公海遊的開航條件，難以準備。（盧翊銘攝）

郵輪公司指預備程序需時最少兩個月

皇家加勒比郵輪銷售總監馮啟聰表示，早前曾於其他國家推出有關產品時，當中有乘客於上船前的檢測出現陽性反應，已經即時禁止他與其他同行者上船，由於所有人保持距離之下，其他乘客安全完成整個旅程，「雖然佢最後發現係假陽性，但係可想而知我哋真係會禁止出事嘅人上船，做到把關。」

問到港府如果要求所有乘客需要接種疫苗才能上船，會否接受有關條款時，兩間公司代表均表示，暫時只考慮與其他地方相同的條件。

兩間郵輪公司表示，由於船員進行檢測、檢疫及其他預備程序需時最少兩個月，期望政府盡快可以回覆開航條件。

香港旅行社解困大聯盟發起成員李振庭表示，回港之後要隔離21日根本不合理。（盧翊銘攝）

香港旅行社解困大聯盟發起成員李振庭表示，早前跟港府討論有關事宜，官方指條例上，乘客離開香港水域到公海回港之後要隔離21日，他認為根本不合理，指乘客於上船、旅程期間及完成旅程，根本沒有接觸其他地方人士及到其他境外地方，不明白條例設定實際抗疫作用，「條例死嘅，點解台灣同新加坡做到，香港做唔到？郵輪唔係渡海小輪，喺香港水域不能掉頭，一定要出公海，如果係咁根本做唔到。」

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼